Cet avion révolutionnaire franchit le mur du son sans rugissement : test de la NASA en 2023

Le X-59 est un avion expérimental de la NASA qui franchit le mur du son sans produire de bang sonique. Le bruit attendu est similaire à la fermeture d’une porte.

1 crédit

Début 2023, la NASA pilotera un avion expérimental – appelé le X-59 – capable d’atteindre des vitesses supersoniques sans produire le fameux bang sonique, le puissant rugissement généré par les avions lorsqu’ils franchissent le mur du son. . Souvent ces bruits de tonnerre, comparables à ceux d’une violente explosion, défraient la chronique au grand effroi de la population, après le passage d’un avion militaire qui l’a produit. Après le démantèlement du célèbre Concorde, en effet, il n’y a plus d’avions civils capables de franchir le mur du son. En 1973, les avions de cette capacité ont même été interdits aux États-Unis, précisément à cause des nuisances sonores qu’ils produisent. Seuls les avions militaires et expérimentaux sont autorisés à produire des bangs soniques sur terre. Grâce à la démonstration du Lockheed Martin X-59 QueSST, l’objectif est de développer une technologie silencieuse qui permettra à l’avenir des déplacements beaucoup plus rapides même avec des avions de ligne.

Un F-18 franchit le mur du son. Crédit wikipédia

Tout a commencé il y a exactement 75 ans, le 14 octobre 1947, lorsque pour la première fois les équipes d’ingénieurs et de pilotes du NACA (National Advisory Committee for Aeronautics, ancêtre de la NASA fondée en 1958) et de la société Bell, pour la première fois dépassé une fois la vitesse du son (plus de MACH 1) avec l’avion expérimental X-1. La vitesse du son dans l’air à une température de 20 ° C est égale à 1 235,16 kilomètres par heure ou 343,1 mètres par seconde ; il est défini par le nombre de MACH, qui est un rapport entre la vitesse de l’objet en mouvement dans un fluide et la vitesse du son. Tous les aéronefs volant sous MACH 1 – tels que les avions de ligne – sont appelés subsoniques ; ceux voyageant entre MACH 1 et MACH 5 sont dits supersoniques ; ceux qui dépassent ce seuil sont dits hypersoniques (comme les missiles). Les avions comme le Bell X-1 qui dépassent MACH 1 sont donc capables de franchir le mur du son et de produire le rugissement tonitruant.

Le Bell X-1, le premier avion à franchir le mur du son. Crédit : Robert A. Hoover

Un avion qui franchit le mur du son génère des ondes de choc qui donnent vie au puissant bang sonique. Il résulte d’un phénomène physique appelé coalescence qui se développe sur les surfaces aérodynamiques de l’avion. Le X-59 de la NASA, en termes très simples, est doté d’une aérodynamique et d’une géométrie très particulières (notez le très long fuselage aplati) qui lui permettent d’étouffer considérablement le rugissement du bang sonique. Selon les estimations de la NASA, le bruit produit devrait être comparable à celui de la fermeture d’une portière de voiture à quelques mètres de distance, et non à la terrifiante « explosion » générée par les jets militaires. Déjà au début des années 2000 l’agence aérospatiale américaine, grâce à un avion expérimental modifié, le Northrop F-5E Tiger, avait démontré la capacité d’étouffer les bangs soniques. Avec le X-59 posera les bases de la technologie qui sera également ouverte dans le domaine commercial.

Comme précisé par la NASA dans un communiqué, l’avion engagé dans la mission QueSST (anciennement connue sous le nom de Low-Boom Flight Demonstrator) volera entre l’Armstrong Flight Research Center de la NASA et la base aérienne d’Edwards en Californie. Des détecteurs appropriés garderont une trace du bruit produit, mais des questionnaires seront également soumis aux communautés survolées, pour déterminer la « perception » réelle du bruit produit. Si cela devait vraiment être comparable à celui d’une porte qui se ferme, les citoyens n’auraient pas du tout à remarquer la transition du X-59 vers des vitesses supersoniques.

« Nous sommes coincés avec nos avions de ligne à environ Mach 0,8 depuis environ 50 ans, donc pouvoir se déplacer beaucoup plus rapidement est encore une sorte de rêve non réalisé », a déclaré Peter Coen, officier de mission QueSST de la NASA. . Avec les bases posées par le X-59 on espère pouvoir révolutionner l’aviation civile tout en évitant un bruit constant dans le ciel. Il ne reste plus qu’à attendre le vol de démonstration de l’avion début 2023.