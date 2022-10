Dernière minute: Samsung publie une mise à jour stable One UI 5 basée sur Android 13 pour le Galaxy S22

Les propriétaires de la série Samsung Galaxy S22 peuvent désormais mettre à niveau leurs téléphones vers la mise à jour stable One UI 5 basée sur Android 13. Samsung publie enfin la mise à jour prévue de One UI 5 au public.

Samsung lance le déploiement en Europe et sera étendu à d’autres régions dans les prochains jours. Et le meilleur, c’est qu’il est déjà disponible pour de nombreux propriétaires de Galaxy S22 en Italie, en Norvège, en France, en Suisse, en Roumanie et au Royaume-Uni. Espérons qu’il sera disponible pour tout le monde à travers l’Europe d’ici peu.

One UI 5 sera la première mise à jour logicielle majeure pour les téléphones de la série Galaxy S22. Ainsi, le téléchargement nécessitera une énorme quantité de données. Assurez-vous également que vous disposez de suffisamment d’espace sur votre téléphone pour télécharger la grande mise à niveau. La version stable est mise en ligne sur les modèles éligibles avec une taille de 2,8 Go et est étiquetée avec la version logicielle S901BXXU2BVJA / S906BXXU2BVJA / S908BXXU2BVJA.

L’OTA est disponible pour les trois modèles de la série S – le Galaxy S22, le Galaxy S22 Plus et le Galaxy S22 Ultra. La version finale contient une pile de modifications et de fonctionnalités, y compris le nouveau correctif de sécurité mensuel – octobre 2022.

Si vous possédez le Galaxy S22 / S22 Plus / S22 Ultra et que vous vivez en Europe, vous pouvez maintenant essayer de mettre à niveau votre téléphone vers One UI 5.0. Tout ce que vous avez à faire est d’accéder à Paramètres> Mise à jour du logiciel, il commencera à rechercher de nouvelles mises à jour, si elles sont disponibles, appuyez sur Télécharger et installer, c’est tout.

Comme je l’ai dit plus tôt, au moment de la rédaction de cet article, la mise à niveau est en phase continue et sera bientôt disponible pour tout le monde, vous ne pouvez donc pas encore l’installer manuellement sur votre téléphone, mais vous pouvez le faire plus tard aujourd’hui ou demain une fois le micrologiciel est disponible. Avant de mettre à jour votre téléphone vers Android 13, assurez-vous de faire une sauvegarde et de charger également votre téléphone à au moins 50 %.

Passant aux changements et aux fonctionnalités, Samsung propose ensuite la nouvelle mise à jour One UI 5.0 centrée sur Android 13 avec une multitude de nouvelles fonctionnalités, notamment de nouvelles fonctionnalités de personnalisation de l’écran de verrouillage, de nouveaux fonds d’écran, l’empilement de widgets, de nouveaux modes et routines, un multitâche amélioré, des animations plus fluides , et beaucoup plus. Vous pouvez vous diriger vers cet article pour en savoir plus sur One UI 5.0.

