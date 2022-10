Fps Festival, Chronique D'une Journée Très Animée

Almendralejo, dans la province de Badajoz, est célèbre pour sa nourriture abondante et son industrie viticole. Depuis quelques années, c’est aussi le cas parce que Glow, un studio d’animation avec Buñuel dans le labyrinthe des tortues, a remporté le Goya et le prix du film européen du meilleur film d’animation et le prix de l’innovation de l’année aux II Extremadura Executive Awards, entre autres récompenses.

Glow est le principal responsable de Frame Play Screen, FPS pour les amis, un festival qui inclut dans son acronyme l’essence même du film d’animation et du jeu vidéo, expressions artistiques auxquelles il est dû. Nous avons été invités à assister à sa première édition, qui s’est déroulée du 21 au 23 octobre, et nous en avons été ravis.

Des discussions avec lesquelles s’amuser et apprendre avec animation

Samedi, le grand jour, s’est ouvert avec la présentation de la journée par José María Ramírez, maire de la ville, et Natalia Rodríguez, directrice de la cinémathèque d’Extremadura. Et il y a quelque chose d’important à ce stade. Natalia est spécialisée dans l’animation, ce qui a poussé le conseil à se battre consciencieusement pour mener à bien un projet aussi important et nécessaire que celui-ci. La politique avec une tête, mais aussi avec un cœur.

Les pourparlers ont commencé avec style avec Diego Porral, qui nous a raconté sa carrière depuis ses années d’étudiant jusqu’à être le réalisateur de deux épisodes de la spectaculaire série animée que HBO Max a préparée pour l’année prochaine, Scavengers Reign, en via le seul épisode avec 2D animation de la troisième saison de Love, Death and Robots de Netflix. Scavengers Reign, comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce spectaculaire que nous vous laissons ci-dessous, boit des mêmes sources que des jeux vidéo comme Sable, c’est-à-dire des productions pré-Ghibli comme Nausicaa et le fantasme clair du maître et génie Moebius .

Mauricio García et Enrique Colinet, de The Game Kitchen, ont pris le relais. Avec leur ton amical et amusant habituel, ils nous ont raconté les débuts difficiles à une époque où tout était rural. Le mouvement indé commence à se consolider, et avec lui, avec l’apparition de canaux de distribution comme Internet et les moteurs graphiques qui facilitent les choses. The Last Door, le formidable succès de Blasphemous, l’incubateur Rocket Ticket et la plateforme VR qu’ils développent pour pouvoir jouer à n’importe quel jeu de société défilant à l’écran. En conclusion, nous nous sommes fait botter les dents avec le prochain Blasphemous 2 et l’aperçu d’un projet secret qui semble avoir quelque chose à voir avec la stratégie. De là, nous sortons tous manger des migas de la tierra que nous associons au cava, l’autre star du lieu. Toute une découverte cet étrange duo.

Nous sommes revenus le ventre plein pour écouter Miriam Fernández, une journaliste qui collabore actuellement dans la zone de développement AEVI pour aider les développeurs de jeux vidéo indépendants. Comme nous l’entendrons dans une conférence ultérieure sur l’animation, Miriam nous a montré dans son discours les moyens d’entrer dans le monde des jeux vidéo en tant que professionnels. Ce que nous devons faire et ne pas faire, où trouver de l’aide et comment profiter de toutes les possibilités que nous avons à notre portée.

Nuno Beato, un animateur portugais qui mise sur le stop motion, est le suivant à monter sur scène. L’associé fondateur, producteur et réalisateur du studio Sardinha em Lata nous a parlé en détail de la réalisation du long métrage Os Demónios do Meu Avô, actuellement en promotion pour la distribution. Nous avons pu voir sur place certains des modèles utilisés dans le film et nous avons admiré le dévouement de ce type d’animation très artisanal, qui a été touché par l’arrivée de la pandémie.

Après être tous allés manger, où nous avons pu partager une table dans une ambiance incroyable, animateurs, développeurs de jeux vidéo et presse spécialisée, nous sommes revenus pour le deuxième tour de table. Là, ils nous attendaient, toujours à la résidence européenne des pépinières d’entrepreneurs, Eva Pérez et Irene Chica. Spécialisés dans l’écriture de scénario et la production de films et de séries, ils nous ont donné une Master Class sur la structuration d’un scénario et ce qu’il faut faire pour en valoriser les vertus. Que le ton soit détendu et bavard était la bonne chose pour ne pas succomber dans les bras de Morphée après la frénésie que nous nous étions donnée quelques minutes auparavant.

La fin des interventions a été confiée à l’animateur, illustrateur et enseignant Pedro Alpera. Avec du travail pour une liste interminable de clients qui comprend WeTransfer, Paramount Comedy ou Cartoon Network, Alpera, enveloppée d’humour et d’un don naturel pour les gens, nous a appris l’entrepreneuriat dans le monde compliqué du cinéma.

En guise de clôture de la fête, Unicorn Wars, un film d’animation sorti en salles ce week-end et que beaucoup défendent déjà comme l’une des sorties les plus importantes de l’année en termes d’animation, a été projeté au Victoria Cinema. Jetez d’abord un coup d’œil à la bande-annonce que nous vous laissons ici et faites de même plus tard dans votre cinéma local. Vous allez nous remercier. Pour notre part, il était assez constructif de partager une table quelques heures avant au déjeuner avec l’un de leurs animateurs, dont le CV comprend pas moins d’une nomination aux Eisner Awards. Apprendre à manger, tout en un.

Avec une salle comble en tout temps, et un traitement et une performance exquis par le personnel impliqué, la première édition de FPS s’est terminée avec un succès incontestable. C’était un lieu où professionnels et amateurs partageaient espace, expériences et contacts. Nous disons au revoir à Almendralejo avec un incroyable sentiment de satisfaction et dans l’attente de consolider le festival dans une deuxième édition l’année prochaine. Si c’est le cas, sans hésitation, nous y reviendrons.

Source | Festival FPS