Comment réinitialiser la PS5 en usine sans contrôleur [2022]

La PlayStation 5 est en effet une excellente console qui propose un bon nombre de jeux exclusifs à la console. Comme c’est le cas avec les appareils électroniques, il y aura toujours un moment où vous voudrez peut-être effectuer une réinitialisation de votre PlayStation 5. Bien sûr, tout le monde sait que vous pouvez facilement réinitialiser la PS5 à l’aide d’une manette. Mais que se passe-t-il si votre manette ne fonctionne pas et que vous devez effectuer une réinitialisation d’usine de votre PS5 ?

Eh bien, savez-vous que vous pouvez effectuer une réinitialisation d’usine de votre PS5 sans avoir à utiliser la manette ? C’est assez simple et si vous cherchez des moyens de réinitialiser les paramètres d’usine sans le contrôleur, ce guide est fait pour vous.

Comment réinitialiser la PS5 sans manette

Avant de jeter un coup d’œil aux multiples façons que vous pouvez suivre pour réinitialiser la PS5 sans manette, examinons d’abord les étapes que vous suivrez normalement pour réinitialiser la PS5.

Sélectionnez le menu Paramètres et choisissez Système. Naviguez et sélectionnez le logiciel système et enfin les options de réinitialisation. Sélectionnez réinitialiser la console et confirmez la boîte de dialogue de confirmation de réinitialisation. Votre PS5 va maintenant commencer à effectuer la réinitialisation.

Maintenant que vous savez comment réinitialiser la PS5 à l’aide d’une manette, voici les différentes manières de réinitialiser votre PS5 sans la manette. Notez que les étapes seront les mêmes.

Utiliser un clavier filaire

Si votre manette est cassée, ne fonctionne pas ou est égarée, vous pouvez toujours réinitialiser la PS5. Pour cela, vous devrez vous procurer un clavier filaire USB type A. Étant donné que la PS5 est capable de détecter les claviers filaires, vous pouvez la connecter et accéder au menu Paramètres pour reposer la PS5. Tout ce que vous avez à faire est d’utiliser les touches fléchées du clavier pour naviguer dans votre PS5.

Utiliser la souris filaire

Tout comme la façon dont le clavier filaire est détecté par la PS5, vous pouvez également utiliser une souris filaire USB de type A. Connectez-le simplement à votre PS5 et le pointeur de votre souris sera visible. Déplacez votre souris et cliquez sur les options pour naviguer dans le menu Paramètres et enfin effectuer la réinitialisation sur votre PS5.

Utilisez la lecture à distance PlS

PS Remote Play est une excellente application que vous pouvez utiliser pour contrôler et gérer votre console PS5. L’application peut être téléchargée et installée gratuitement sur Android et iOS dispositifs. Voici les étapes pour connecter l’application à votre PS5.

Téléchargez et installez l’application. Assurez-vous également de vous connecter avec le même compte PlayStation que celui que vous avez utilisé sur votre console PS5. L’application commencera à rechercher la console PS5. Une fois qu’il trouve la PS5 avec le même compte, l’application Remote Play s’y connectera immédiatement. Sur votre appareil mobile, vous pouvez voir la sortie de la PS5. Tout ce que vous avez à faire est de naviguer dans le menu Paramètres pour effectuer une réinitialisation de votre PS5. Bien sûr, vous pouvez également utiliser l’application pour jouer à vos jeux directement depuis l’application elle-même. Pour de meilleurs résultats, connectez-vous à un réseau Wi-Fi et assurez-vous d’avoir une vitesse de réseau minimale de 5 Mbps.

Utiliser l’application PlayStation

L’application PlayStation officielle est également un excellent moyen de contrôler votre PS5 en utilisant uniquement votre Android ou iOS dispositif. Vous pouvez facilement télécharger l’application, vous connecter avec le même compte et être sûr d’être connecté au même réseau WiFi que celui de la PS5. Une fois que l’application a trouvé votre PS5, vous pouvez facilement contrôler la PS5 et ainsi naviguer et réinitialiser votre PS5 sans utiliser la manette.

C’est ainsi que vous pouvez vous reposer sur votre PS5 en utilisant simplement des périphériques externes ou les applications PlayStation sans avoir besoin d’avoir votre manette PS5 avec vous. Encore une fois, quelle que soit la méthode que vous suivez pour contrôler votre PS5, les étapes pour reposer la console PS5 sont les mêmes. Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les laisser sur nos réseaux sociaux.

