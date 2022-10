GPU qui chauffe ? Un refroidisseur d’air de rechange pourrait résoudre vos problèmes

Tourné vers l’avenir: le fabricant de hardware allemand Raijintek a annoncé une nouvelle version de son populaire dissipateur thermique pour GPU Morpheus qui promet de garder tout sauf le RTX 4090 plus froid que le refroidisseur d’origine. Il a également fière allure si vous appréciez l’esthétique industrielle de deux ventilateurs exposés attachés à une carcasse d’aluminium anodisé noir.

Raijintek a annoncé sans cérémonie le Morpheus 8069 via le laboratoire d’Igor ce week-end après que des photos de le dissipateur ont été divulguées sur Internet à la fin de la semaine dernière. Mais il avait déjà laissé Igor’s Lab effectuer des tests sur un premier prototype il y a quelques mois, ce n’était donc pas une surprise.

Le Morpheus 8069 adopte l’approche opposée à la plupart des refroidisseurs partenaires constructeurs de carte : au lieu d’attacher plus de métal au dissipateur thermique et d’utiliser des ventilateurs plus rapides, il s’appuie sur une ingénierie réfléchie et une construction soignée pour obtenir des résultats similaires ou meilleurs avec moins de matériau.

Il ne pèse que 515 g (1,1 livre) et mesure jusqu’à 245 x 110 x 44 mm. À titre de comparaison, le refroidisseur RTX 3090 FE qu’il a été conçu pour remplacer pèse 2125 g (4,7 livres) avec le PCB et est un peu plus long à 313 x 124 x 52 mm. Le GPU a un TGP de 320 W, et le 8069 peut dissiper jusqu’à 360 W avec deux ventilateurs, non inclus.

Il semble dans les rendus que le refroidisseur a six caloducs, mais Raijintek promet qu’il en a 12, chacun de 6 mm de diamètre. Tous se rencontrent au niveau de la matrice du GPU avant que la moitié d’entre eux ne se ramifient sur le PCB et la moitié s’enroule autour de la matrice. Raijintek dit qu’ils auraient pu être réunis en six tuyaux, mais a constaté que les diviser en chemins plus courts présentait d’énormes avantages.

La base en cuivre nickelé en forme de plus du 8069 s’étend pour couvrir les modules de mémoire de tous les GPU modernes, garantissant qu’ils sont amplement refroidis. La boîte comprend cinq dissipateurs thermiques en cuivre et trois plus petits en aluminium qui peuvent être collés sur n’importe quelle ligne de VRM. Igor’s Lab a constaté qu’ils fonctionnaient bien mais risquaient de tomber si le GPU était installé pointant vers le bas. Le point de vente indique que le risque est gérable avec une certaine connaissance des tampons thermiques, mais ne recommande pas le processus aux constructeurs débutants.

Igor’s Lab n’a testé que brièvement le prototype 8069 avec deux ventilateurs de boîtier de 125 x 25 mm montés et a constaté qu’il faisait du bon travail en gardant un RTX 3080 au frais. Après avoir exécuté le test de résistance Furmark pendant plusieurs heures, le GPU est resté à 55 ° C dans une version à 24 ° C et n’a culminé qu’à environ 70 ° C dans un hotspot, ce qui est un excellent résultat. Lisez leur rapport pour la ventilation complète (en allemand).

Je suis personnellement ravi de voir comment le Morpheus 8069 se comporte comme un refroidisseur passif. Il ne semble pas être capable de refroidir passivement tout ce qui est puissant pendant qu’un jeu est en cours d’exécution, mais comme sa conception est si ouverte, il devrait pouvoir tenir un peu plus longtemps que les autres refroidisseurs avant de faire tourner les ventilateurs.

Ce ne sera qu’une semaine avant qu’il n’arrive sur le marché le 1er novembre et nous pourrons en savoir plus. Raijintek attend jusque-là pour annoncer la disponibilité et les prix, mais la plupart de leurs produits sont disponibles dans le monde entier via leurs partenaires constructeurs. Newegg répertorie actuellement son Morpheus Vega plus ancien mais similaire pour 95 $, nous imaginons donc que le Morpheus 8069 atterrirait entre 150 et 200 $.