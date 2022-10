Ce sont toutes les éditions de Resident Evil 4 : prix et contenu

Resident Evil Showcase a été le cadre choisi par Capcom pour montrer Resident Evil 4 Remake dans toute sa splendeur. Le titre d’action et d’horreur peut désormais être réservé dans ses différentes éditions, à la fois numériques et physiques : une partie d’une édition standard qui ne comprend que le jeu, même si les collectionneurs auront accès à deux autres options plus premium.

Toutes les éditions de Resident Evil 4

édition standard

Prix ​​: 59,99 euros (PC) / 69,99 euros console

Inclut le jeu Resident Evil 4 Remake

édition deluxe

Prix ​​: 69,99 euros (PC) / 79,99 euros console

Inclut le jeu Resident Evil 4 Remake

Pack DLC bonus avec des skins de personnages, des objets et une bande-son classique

Edition collector

Prix ​​: 249,99€

Inclut le jeu Resident Evil 4 Remake

livre d’acier

Code de pack DLC bonus

bande sonore numérique

Figure de Leon S. Kennedy

livre d’images

carte spéciale

coffret de collection

Resident Evil 4 Remake Édition Collector.

De plus, tous ceux qui précommanderont l’édition Deluxe ou Collector auront accès à plusieurs objets bonus :

Mallette dorée

Porte-documents classique

Amulette de munitions de pistolet

Amulette d’herbe verte

Dans cet épisode, Leon S. Kennedy se rendra dans une ville reculée de de France profonde avec une mission : sauver la fille du président des États-Unis. Ashley Graham est retenue captive dans un village infecté par un virus qui transforme les gens pacifiques en machines à tuer. Cette version conserve le ton de l’original, de sorte que l’action sera le protagoniste clair de l’aventure.

Resident Evil 4 Remake sera disponible le 24 mars 2023 sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Bien qu’initialement annoncé uniquement pour la nouvelle génération, Capcom a fait un geste similaire à celui qu’il a exécuté avec Resident Evil Village. Des mois après son annonce, il a révélé qu’il travaillait également sur des versions pour les consoles précédentes.

Source | capcom