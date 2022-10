Le virus monkeypox détecté pour la première fois dans les testicules

Des chercheurs américains ont détecté pour la première fois le virus monkeypox dans des testicules de primates. Cela peut expliquer la transmission sexuelle de la récente épidémie.

Crédit : Dr Xiankun (Kevin) Zeng, USAMRIID

Pour la première fois, le virus monkeypox a été détecté dans les testicules de primates non humains infectés. L’agent pathogène a été identifié dans les organes sexuels non seulement pendant la phase aiguë de l’infection, mais aussi pendant la convalescence, jusqu’à 37 jours après la fin de la crise. Cette découverte est considérée par les experts comme très importante car elle peut fournir une explication à la transmission sexuelle de la maladie, historiquement non considérée parmi les voies privilégiées de propagation virale, mais néanmoins considérée comme centrale dans la récente et anormale épidémie de monkeypox, qui s’est propagée vers des pays où le virus ne circule pas normalement. Une série d’études publiées dans la revue scientifique influente Eurosurveillance du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a révélé que la plupart des cas de l’épidémie concernent des hommes qui ont eu des rapports sexuels avec d’autres hommes. Il convient de souligner que le monkeypox n’est en aucun cas une maladie qui touche exclusivement les communautés homosexuelles et LGBT, en fait tout le monde est exposé au même risque. Les données indiquent seulement que la transmission sexuelle est une voie de transmission privilégiée et la nouvelle étude explique la raison possible.

Une équipe de recherche américaine de l’Institut américain de recherche médicale sur les maladies infectieuses (USAMRIID), le principal organisme militaire américain dédié à la recherche de contre-mesures contre les armes biologiques potentielles, a détecté le virus de la variole du singe dans les testicules de primates non humains infectés. Des scientifiques dirigés par le Dr Xiankun Zeng ont découvert la variole du singe chez des macaques cynomolgiens (Macaca fascicularis), également connus sous le nom de macaques de Buffon et de macaques crabiers en anglais. Les chercheurs ont analysé histologiquement des tissus testiculaires « d’archives » et non frais, mais toujours significatifs pour la présence du virus. Comme indiqué, l’agent pathogène a été détecté à la fois dans les testicules de macaques pendant la phase aiguë de l’infection et dans des spécimens en convalescence, la maladie s’atténuant. « Nous avons détecté le virus du monkeypox dans les cellules interstitielles et les tubules séminifères des testicules, ainsi que dans la lumière épididymaire, qui sont les sites de production et de maturation des spermatozoïdes », a déclaré le professeur Zeng dans un communiqué de presse.

Fait intéressant, chez certains macaques, le virus de la variole du singe était détectable dans les testicules lorsqu’il n’était plus présent dans les lésions cutanées cicatrisées et la plupart des autres tissus, jusqu’à 37 jours après la phase aiguë de l’infection. Cela suggère que l’agent pathogène, tout comme les virus de certaines fièvres hémorragiques (comme Ebola, Marburg et Nipah) peuvent persister dans des zones spécifiques où le système immunitaire est supprimé, comme les testicules, les yeux et le cerveau chez l’homme, expliquent-ils. auteurs de l’étude. « Nos données fournissent la preuve que le virus de la variole du singe peut être présent dans le sperme pendant les phases aiguës et de convalescence de la maladie chez les macaques crabiers. Il semble donc plausible que la transmission humaine chez les patients masculins convalescents puisse se produire par le sperme », a ajouté Zeng, trouvant des preuves possibles de transmission sexuelle pendant l’épidémie actuelle.

À ce jour, selon les dernières données de l’ECDC, plus de 20 500 cas de monkeypox ont été détectés dans une trentaine de pays de l’Union européenne et de l’EEE. Les pays les plus touchés sont l’Espagne (7 239), la France (4 084), l’Allemagne (3 651), les Pays-Bas (1 226) et le Portugal (920), suivis de de France avec un peu moins de 900 cas, dont la plupart concentrés en Lombardie. . Étant donné que la nouvelle étude a été menée sur des tissus testiculaires d’archives non frais, d’autres investigations seront nécessaires pour déterminer si le virus détecté pendant la convalescence est toujours infectieux après la guérison des lésions cutanées. En effet, le contact avec ces lésions représente la principale voie de transmission. Les détails de la recherche « Détection rétrospective du virus monkeypox dans les tests de survivants de primates non humains » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature Microbiology.