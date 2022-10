La nouvelle Apple TV 4K est un autre cheval de Troie Apple

Que propose la nouvelle Apple TV 4K (2022) ?

Cette nouvelle version s’accompagne d’un changement très spécifique et ponctuel, mais elle fait un grand saut en qualité. Nous parlons du processeur, puisque la nouvelle Apple TV 4K monte désormais le processeur A15 Bionic, ce qui lui permet d’avoir une puissance de calcul et graphique jamais vue auparavant dans le lecteur multimédia d’Apple.

Cela en fait une plate-forme de formation totale, car en plus de pouvoir lire du contenu 4K avec HDR10+ et Dolby Vision, elle couvre également les besoins de jeu des utilisateurs avec des performances spectaculaires dont nous sommes sûrs qu’elles donneront beaucoup à parler dans les mois à venir. . Pour le reste, tout reste pareil, puisqu’on continue avec la même commande avec micro intégré et bouton d’accès direct pour Siri, et la même esthétique carrée et compacte comme toujours.

Deux versions avec deux différences

Cette Apple TV 4K sera disponible en deux versions, une avec 64 Go et connectivité WiFi, et une autre avec 128 Go de stockage et WiFi et Gigabit Ethernet comme options de connexion réseau. Le modèle 128 Go serait donc le seul à pouvoir se connecter aux réseaux filaires, donc si vous avez chez vous un serveur multimédia avec beaucoup de contenu lourd, c’est peut-être la version qu’il vous faut.

Pourtant, le prix des deux est excellent. Le modèle 64 Go coûte 169 euros et le modèle 128 Go bondit à 189 euros, l’un des écarts de prix les plus raisonnables que nous ayons vus jusqu’à présent dans un produit Apple.

Le cheval de Troie

Mais comme nous l’avons dit, la stratégie est ce qui retient le plus notre attention, et ici Apple vous la laisse sur un plateau. Son service Apple TV+ continue d’étoffer le contenu, et de plus en plus intéressant, et avec des séries qui ont imprégné comme Ted Lasso, Severance ou The Morning Show, le public est de plus en plus intéressé à profiter du plan.

Et la clé est que lorsque vous achetez une Apple TV, ils vous offrent 3 mois d’abonnement entièrement gratuits pour que vous puissiez plonger entre toutes leurs séries et leurs meilleurs films. Une fois à l’intérieur, le plus sûr est de rester, ou du moins de se perdre et de payer quelques mois oubliés. Cela augmentera la part des utilisateurs et le service gagnera en poids sur le marché.

Si vous restez, il faudra ajouter les 60 euros par an que coûte le service, donc les 169 euros d’Apple TV deviendront à terme 230 euros pour de nombreux utilisateurs. Bien sûr, ils seront sûrement bien investis. Sans oublier qu’il existe Apple Fitness+, Apple Arcade et Apple Music. Comprenez-vous déjà le prix?

Alternatives ?

Avec ce prix, l’Apple TV 4K devient l’un des acteurs les plus attractifs du marché, car si, d’une part, un Chromecast à 50 euros vous offre une interface géniale et un accès à tous les services que l’Apple TV peut vous offrir, L’option d’Apple se vante de pouvoir être transformée en console de jeux grâce à des services comme Apple Arcade, la prise en charge des manettes de jeu Bluetooth et l’incroyable puissance de l’A15 Bionic.

L’option qui nous resterait est le NVIDIA Shield, le lecteur multimédia Android TV par excellence qui partage beaucoup avec l’Apple TV, mais après cette mise à jour, il est insuffisant en termes de performances. Bien sûr, nous n’allons pas découvrir les possibilités du système d’exploitation Google maintenant, et pouvoir installer des programmes IPTV sur Android TV est quelque chose que de nombreux utilisateurs apprécient.