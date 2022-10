Les premières critiques de Black Adam mettent en lumière Dwayne Johnson et son action, mais « vous l’oublierez demain »

Black Adam, le nouveau film de DC et Warner Bros. qui vise à changer la hiérarchie du pouvoir dans le DCEU, est pratiquement là. Et c’est que quelques jours après sa première en salles -prévue ce même vendredi 21 octobre 2022-, les premières critiques commencent déjà à apparaître de la part des médias américains spécialisés, qui ont pu apprécier le film à travers sa première. Et malgré le fait que les premiers commentaires soulignent la performance et la présence de The Rock, ainsi que le niveau d’action capturé à l’écran par son réalisateur Jaume Collet-Serra, son accueil a été quelque peu froid, n’atteignant également que 42% lors de ses débuts sur Rotten Tomates.

Premiers avis sur Black Adam

On commence par les principaux médias de divertissement spécialisés comme The Hollywood Reporter, où l’on assure qu' »il rend justice au personnage, le préparant à des aventures qu’on espère moins prévisibles que celle-ci ». D’autre part, de Variety soulignent que « le film, étonnamment sérieux, prive Johnson de sa grande superpuissance (son sens de l’humour) tout en donnant à la star l’opportunité d’incarner un personnage aux contradictions intéressantes ». De Screen Rant, ils soulignent que « bien que l’intrigue soit répétitive et les personnages peu convaincants, Black Adam est amélioré par l’interprétation de Johnson ».

Le Washington Post continue avec « des séquences d’action prévisibles, des combats exténuants et le sacrifice forcé de quelqu’un d’important, mais avec un thème qui lui donne un peu de saveur… même s’il n’est pas clair si c’est suffisant pour différencier Black Adam dans un monde qu’il a déjà trop de films de super-héros », tandis que dans Rolling Stone, ils disent : « En tant que véhicule vedette de The Rock, c’est juste ennuyeux. Le problème est dans tout ce qui se passe autour de vous. Même selon les normes DCEU douteuses, il est un gâchis capé. »

« Pierce Brosnan est la meilleure chose à propos d’un film où l’anti-héros de The Rock tue à peu près tout ce qu’il rencontre. Il a du rythme et des explosions, et vous l’oublierez demain », selon The Telegraph. Bien que nous devions encore citer certaines des critiques les moins positives, à commencer par IndieWire : « Il veut désespérément être une version plus sombre du même burger qui a été servi au public encore et encore au cours des 15 dernières années. Il n’y a pas un seul personnage qui ne ressemble à un Xerox bon marché de Gotham ou du MCU, pas une seule torsion qui ne semble pas avoir été testée jusqu’à la nausée, pas une seule scène de combat qui ne soit étouffée par la marque du personnage CGI. saga ».

« Un film de super-héros, mais en pire. Si difficile à regarder qu’on dirait qu’il veut passer sous silence le fait qu’il s’agit d’un vrai film », poursuivent-ils sur SlashFilm. Enfin, le New York Post condamne avec « aussi irréfléchi et périmé que le reste de l’horrible catalogue de DC Comics ». Il semble qu’il n’ait pas totalement convaincu ce dernier médium.

Black Adam ouvre en salles le 21 octobre 2022.