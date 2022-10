PlayStation Plus sur PC, profitez de vos jeux préférés sans la console

Los cambios con PlayStation Plus y sus nuevas categorías han permitido que los jugadores con la suscripción Premium puedan disfrutar de la posibilidad de acceder a sus juegos para disfrutarlos también a través del PC gracias al juego en la nube, una de las grandes ventajas que no deberías laisser passer. Les exigences pour pouvoir emporter vos jeux préférés où que vous soyez sont simples : avoir un compte PSN, un haut débit de plus de 5 Mbps (il est recommandé qu’il soit connecté par câble) et une manette compatible, qui peut être la même DualShock ou DualSense. Avec tout cela, vous n’êtes pas loin de jouer à vos jeux PlayStation Plus sur PC.

Les étapes à suivre sont très simples, car il suffit de télécharger l’application PlayStation Plus sur notre ordinateur via ce lien et de suivre les étapes indiquées à partir de l’application elle-même. Une fois que tout est prêt, nous pouvons nous connecter à l’application et connecter une manette compatible pour profiter de l’expérience. Naturellement, vous devrez avoir le plan d’abonnement approprié pour pouvoir profiter de cette possibilité.

Concernant les exigences, il faut savoir que l’audio de l’application passe par les haut-parleurs ou les écouteurs du PC, pas par le contrôleur, et qu’il n’y a pas d’option pour utiliser les fonctions de chat de groupe. Bien sûr, n’importe quel jeu avec multijoueur en ligne peut être apprécié depuis l’application et dans le cas du multijoueur local, jusqu’à deux joueurs. Une façon différente de profiter de votre abonnement et qui vous permet d’en tirer bien plus !

Tout un monde à apprécier via le streaming

Il existe de nombreuses options pour jouer de cette façon sans avoir à avoir la console. Vous trouverez une grande variété de grands titres à apprécier grâce à PlayStation Plus Premium : des nouveautés comme Stray, des jeux plébiscités par le public comme Final Fantasy VII Remake ou Assassin’s Creed IV Black Flag, mais ce ne sont pas les seuls. Attendez-vous avec impatience Spider-Man Miles Morales, Assassin’s Creed Valhalla ou Ghost of Tsushima ? Eh bien, ils sont également disponibles pour profiter de ce service. Sans oublier des classiques instantanés comme Blasphemous, Hollow Knight, Doom (2016) ou Celeste.

Naturellement, les autres noms ne manquent pas tels que la saga Yakuza avec les deux premiers volets Kiwami ou Zero, des expériences en ligne sombres telles que Dead By Daylight et des classiques tels que Bloodborne, Metro Exodus ou Batman Arkham Origins. Sans aucun doute, les options sont nombreuses et le catalogue est très puissant pour en profiter également sur PC, n’est-ce pas ?

L’application est décomposée de manière à ce que l’on puisse facilement trouver les jeux par catégories telles que l’action, les tireurs, les sports ou la conduite, ainsi qu’une section pour les remasters avec des jeux du niveau de The Last of Us, God of War III ou Mafia Definitive Edition. Les grands noms ne manquent pas.

Pour couronner le tout, nous pouvons jouer aux titres PSP, PlayStation, PS2 et PS3. Star Wars Bounty Hunter, Dark Cloud, Rogue Galaxy, Forbidden Siren, Wild Arms 3, Fallout 3 ou encore Ninja Gaiden Sigma ne manquent pas au rendez-vous. Il existe des dizaines et des dizaines de jeux et les classiques des précédentes consoles PlayStation brillent également de leur propre lumière dans cette sélection.

L’abonnement premium a tous les avantages du PlayStation Plus : plusieurs nouveaux jeux chaque mois sans surcoût, un large catalogue de jeux rétro plein de pépites intemporelles, la possibilité de jouer en ligne, des réductions et des contenus exclusifs, le stockage cloud, le jeu en partage, la Collection PlayStation Plus, classiques Ubisoft+, démos exclusives et streaming dans le cloud… Rejoignez l’abonnement PlayStation Plus le plus complet et profitez de tous ses avantages à partir de 9,99 euros par mois.