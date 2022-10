Need for Speed ​​​​Unbound souffle sa conduite effrénée dans une nouvelle remorque

Après plusieurs années d’absence, Electronic Arts a remis les pneus sur l’asphalte avec Need for Speed ​​Unbound, la nouvelle production de Criterion Games (saga Burnout, Black). Le jeu, qui ne sera disponible que pour la nouvelle génération, a été dévoilé dans une nouvelle vidéo de gameplay, qui montre des poursuites folles, ainsi que le nouveau système basé sur les risques et les récompenses. Vous pouvez le voir juste au-dessus de ces lignes.

Pendant que le conducteur fuit la police, il est possible de heurter ses voitures, au point de se faire éliminer du jeu. Les poursuites vous permettent de gagner plus d’argent, bien que prendre le risque puisse conduire à des situations très dangereuses, comme être suivi par un hélicoptère. Dans tous les cas, les joueurs devront s’affronter pour gagner de l’argent, qui pourra ensuite être utilisé pour améliorer la voiture.

Près de 150 véhicules disponibles dans le jeu

Faute de voitures ce ne sera pas le cas. EA a dévoilé tous les véhicules qui seront présents lors de la sortie du jeu. Au total, 143 bolides de marques aussi importantes que Ferrari, Lamborghini, Volkswagen, Jaguar ou Aston Martin. Si vous souhaitez rouler en Porsche et profiter d’une conduite sportive, plusieurs options s’offrent à vous : soit vous économisez beaucoup, beaucoup, beaucoup, soit vous prenez le volant virtuel de Need for Speed ​​Unbound, par exemple. Voici la liste complète des véhicules.

Criterion Games imprime son propre style esthétique qui donne à l’ensemble un aspect visuel attrayant dans lequel le réalisme des voitures est combiné avec des éléments plus cartoonesques.

Need for Speed ​​​​Unbound sera mis en vente le 2 décembre prochain sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Criterion Games est de retour en première ligne après avoir longtemps travaillé comme studio de support sur d’autres projets (ils ont conçu les batailles spatiales de Star Wars Battlefront 2).

Source | EA