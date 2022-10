The Boys : Ce personnage revient-il d’entre les morts ?

Mais n’était-ce pas déjà mort ?

Parmi les nombreux décès que nous avons vus dans la troisième saison de The Boys, l’un des plus importants était celui de Black Noir. C’est le personnage le plus mystérieux de The Seven, un super-héros qui a toujours été plutôt en retrait par rapport à ses compagnons, mais qui dans ce dernier volet a acquis pas mal de notoriété lorsqu’on a découvert à quel point son passé traumatique était et qu’il était également impliqué dans la trahison de Soldier Boy.

Después de algunas de sus revelaciones más importantes, nadie esperaba que le fuéramos decir adiós tan pronto, pero el implacable supe (ni nosotros) no contaba con que también tendría que enfrentarse a Homelander/Patriota tras este preguntarle si siempre había sabido que Soldier Boy era son père. Black Noir n’a pas pu mentir à son « ami », ce qui se termine par un coup de poing de Homelander dans l’estomac totalement déçu par la déloyauté de son partenaire masqué.

Évidemment après cette scène, nous avons tous considéré que le super-héros avait disparu, cependant, certaines images divulguées du tournage de la saison 4 ont bouleversé tout Internet. La raison? Que Black Noir réapparaisse en eux, afin que The Boys récupère le personnage pour le prochain épisode.

On dirait que Black Noir est revenu d’entre les morts sur le tournage de la saison 4 de The Boys 13 octobre 2022 • 00:39

Sera-ce une résurrection à part entière (hé, le monde des super-héros est comme ça) ou aurons-nous un flashback important lié au personnage qui a de nouveau requis sa présence? Malheureusement, nous craignons qu’il reste encore de nombreux mois avant de le savoir. Il est temps de s’armer de patience.

Une saison 4 très attendue

On pourrait dire que The Boys se surpasse saison après saison. Son démarrage a été très impressionnant (surtout pour ceux qui ne connaissaient pas la bande dessinée) et presque dès le début, le public a décidé de lui donner une chance, de sorte que le premier volet s’est clôturé avec près de 4 millions de téléspectateurs par épisode. La deuxième saison a permis de consolider ses followers tout en continuant à montrer qu’il était possible d’adapter les occurrences folles de Garth Ennis à la télévision et avec son troisième opus, elles ont été couronnées en devenant la série la plus regardée sur Amazon Prime Video et la deuxième des plateformes de streaming ( uniquement derrière Stranger Things).

Et c’est que son histoire n’a fait que s’améliorer à chaque épisode, devenant de plus en plus mature et divertissante si possible et montrant que ses créateurs ont de moins en moins honte (et peur) de ce que les managers d’Amazon peuvent dire de leurs scènes.

Avec un tel panorama, il n’est pas étonnant que la saison 4 soit très attendue et tout indice, comme le possible retour de Black Noir, nous rend fous. Je ne peux pas attendre sa première. Qu’est-ce que tu veux?