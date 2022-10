Un chercheur a écrit les biographies de plus de 1 700 femmes scientifiques oubliées de Wikipedia

Jess Wade est chercheur à l’Imperial College de Londres. Depuis 2017, elle se bat pour valoriser les femmes et les minorités dans le monde de la science, et elle n’est pas la seule.

Depuis 2017, Jess Wade est toujours assise à son bureau le soir. Il a généralement 20 onglets Internet ouverts en même temps pour recueillir autant d’informations que possible. Rechercher des documents archivés, des articles scientifiques, des journaux. Et puis elle écrit des biographies de femmes scientifiques sur Wikipédia pour corriger les préjugés sexistes dans la communauté STEM. Wade, chercheuse à l’Imperial College de Londres, concentre ses travaux sur la spectroscopie Raman, une technique d’identification des molécules, et a écrit plus de 1 750 pages Wikipédia pour les femmes scientifiques et les minorités exclues du site.

Wade a sa biographie sur Wikipédia, mais c’est un cas rare. « Wikipédia est un moyen vraiment puissant de rendre hommage à des personnes qui, pendant longtemps, ont été effacées de l’histoire », explique Wade. « Non seulement nous n’avons pas assez de femmes dans la science, mais nous n’en faisons pas assez pour célébrer celles que nous avons. »

Tout a commencé par une recherche sans aucun résultat. Il y a cinq ans, Jess Wade a cherché sur Google Kim Cobb, un climatologue américain qui avait remporté plusieurs prix scientifiques. Wade découvre qu’il n’a pas sa biographie sur Wikipédia. Encore une autre femme méritante dont le nom n’apparaissait pas encore sur la page. « J’ai décidé de prendre les choses en main ».

La présence des femmes sur Wikipédia

« Vous êtes coincé dans une spirale où vous devez être doublement formidable en tant que femme ou personne de couleur pour répondre à ces exigences », a déclaré Wade. Actuellement, seulement 19 % des biographies de Wikipédia concernent des femmes. Les données proviennent du WikiProject Women in Red, un groupe dédié à la lutte contre l’écart entre les sexes sur Wikipédia. « Nous parlons beaucoup de sous-représentation », souligne Wade, « mais nous n’agissons pas assez. » C’est aussi une question de perception. Tout le monde utilise Wikipédia, c’est le site incontournable de 2 milliards de personnes par mois. « Si les gens savent qui vous êtes, vous avez plus d’opportunités. Et je veux m’assurer que les histoires des gens soient présentes et dans le domaine public. »

Obstacles en cours de route

Wade a commencé à rassembler des informations pour enrichir l’encyclopédie, « chaque profil prend des heures à produire », pour elle, mais ce n’est pas une tâche ennuyeuse, plutôt « dans le processus, j’apprends beaucoup, c’est un voyage amusant ». Puis, un jour, elle a découvert que 15 biographies qu’elle avait écrites avaient été supprimées, « dont une sur Calyx Phelps, une chimiste nucléaire connue comme la première femme noire impliquée dans la découverte d’un élément chimique ».

En signe de protestation, Wade a tweeté « merci à l’éditeur @Wikipedia qui a passé mercredi soir à marquer les biographies récentes que j’ai commencées pour #WomenInSTEM comme n’étant pas assez remarquables pour être incluses dans l’encyclopédie. C’est un travail vraiment constructif et utile ». Wade a finalement réussi à restaurer la page de Phelps.

Wade n’est pas seul

Emily Temple-Wood, 28 ans, travaille également à faire de Wikipédia un endroit plus juste. Elle a braqué les projecteurs sur la discrimination sexuelle et a écrit des pages, comme Wade, célébrant les femmes dans la science. Selon les données rapportées par Anusha Alikhan, vice-présidente des communications à la Wikimedia Foundation, le nombre de biographies sur les femmes est en augmentation.

« Grâce aux efforts du Dr Jess Wade et d’autres contributeurs bénévoles, ils font de réels progrès », a expliqué Alikhan.cent. Cela peut sembler un petit changement, pourtant cela représente plus de 75 000 nouvelles biographies sur les femmes ».

Jimmy Wales, co-fondateur de Wikipédia, a déclaré au Wahington Post que « Jess et Emily font partie d’un groupe fantastique de femmes. Elles ont un grand impact sur la qualité du contenu de Wikipédia. Nous sommes très désireux d’avoir une communauté plus diversifiée et les gens qui le font sont des héroïnes pour moi ».

Une bataille toujours plus grande

Wade a commencé à écrire le soir, puis est passé à autre chose. Maintenant, il dirige des séminaires de formation sur Wikipédia où il explique dans les écoles et les collèges comment écrire et éditer des biographies sur la page. Non seulement cela, il a collaboré avec 500 Woman Scientist, une organisation qui promeut l’inclusivité et l’accessibilité dans le monde STEM, et a également écrit un livre pour rapprocher les jeunes de la science. Il s’appelle Nano.

« J’adore voir les gens obtenir la bonne reconnaissance », a expliqué Wade, « et c’est plus facile s’ils sont soutenus par un profil public comme Wikipedia. » Chaque biographie réduit un peu l’écart. « Je suis un petit poisson dans un énorme mer, mais je continuerai à tout mettre en œuvre pour faire de la science un lieu plus accessible et inclusif ».