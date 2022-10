L’incendie d’un centre de données paralyse temporairement les géants du Web sud-coréens, suscitant des inquiétudes concernant le monopole

Pourquoi c’est important : un incendie dans un centre de données fait craindre que l’industrie Web nationale de la Corée du Sud ait trop d’œufs dans le même panier. L’incident a été si perturbateur pour le pays que son président a appelé à une enquête sur la cause, se demandant si une trop grande partie de l’infrastructure sud-coréenne dépendait d’une poignée d’entreprises.

Un incendie dans un seul centre de données en Corée du Sud a provoqué une panne qui a désactivé le chat et d’autres services Web pour 90 % de la population au cours du week-end. L’accident apparemment mineur a causé tant de dégâts parce que deux des entreprises technologiques les plus importantes du pays s’appuyaient sur le centre de données.

Le plus gros problème était avec Kakao, un service qui gère le chat, les paiements en ligne, le covoiturage, les jeux, la vérification de connexion, la vente au détail et d’autres services. Environ 90% de la population sud-coréenne utilise Kakao, en fonction de la disponibilité constante de ses services. De nombreuses autres entreprises utilisent Kakao pour leur infrastructure backend.

Malgré l’importance de Kakao, l’entreprise ne possède pas ses propres centres de données. Jusqu’à ce qu’ils soient prêts l’année prochaine, cela dépend de SK C&C – la société propriétaire du centre de données de Pangyo (juste au sud de la capitale sud-coréenne Seol) où l’incendie s’est produit. Étant donné que Kakao n’avait pas de sauvegardes hors site, il a fallu au moins une journée pour restaurer des services importants pour les utilisateurs et les entreprises à travers le pays.

En réponse à l’incident, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a déclaré que Kakao n’était « pas différent du réseau de communication national ». Yoon a ordonné une enquête sur l’incendie et la formulation de plans pour prévenir des problèmes similaires à l’avenir, suggérant que les services Web de la Corée du Sud pourraient représenter un monopole ou un oligopole nuisible.

L’incendie du centre de données de SK C&C a également touché une autre entreprise, Naver, mais pas aussi gravement. Comme Kakao, Naver est un fournisseur d’importance centrale pour diverses fonctions telles que la recherche, les actualités et le commerce électronique pour les Sud-Coréens. Cependant, Naver dispose déjà d’un centre de données (ainsi qu’un autre l’année prochaine) et a utilisé une sauvegarde pour restaurer le service dans les heures suivant la panne.

La panne a nui non seulement aux services Web sud-coréens, mais également aux actions des entreprises concernées. Lundi, Kakao a initialement perdu 9% de ses actions avant de clôturer sur une perte de 6%, tandis que ses filiales ont chuté de 7%. Pendant ce temps, la société mère de SK C&C – SK Inc – n’a chuté que de 4 %. Ayant fait face à une perturbation beaucoup plus courte, Naver n’a initialement subi qu’une perte de 2 % qui a clôturé sur un gain de 0,91 %.