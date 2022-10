Call of Duty Warzone énerve les joueurs par l’apparition d’ennemis invisibles

La bataille d’Activision Blizzard dans Call of Duty: Warzone est contre les tricheurs. La société nord-américaine s’est battue contre des joueurs qui deviennent invisibles en raison de pépins et d’autres erreurs dans le jeu. Cependant, la guerre n’est pas gagnée, car ces pratiques continuent de se produire, ce qui ne fait bien sûr aucun bien à tous ceux qui veulent profiter d’une expérience équitable.

Un nouveau fil Reddit révèle que le problème des ennemis invisibles n’a pas été résolu. « Cela m’arrive depuis des mois et personne ne m’a cru quand je l’ai dit parce que je n’enregistre pas mes matchs. Les gens pensent que ce sont des excuses, mais… ça m’arrive depuis des mois ! », a écrit un autre internaute. Une autre personne a ajouté le commentaire suivant :

« Vous vous sentez mal quand vous mourez de quelque chose hors de votre contrôle, mais vos pairs ne vous croient pas et vous traitent de détritus. J’ai un problème avec mon contrôleur qui continue de se déconnecter pendant quelques secondes, donc aucune entrée n’échoue pendant 10 à 15 secondes. Cela m’arrive toutes les 30 à 40 minutes ou moins, selon ma chance.

Le processus de vérification par SMS est maintenu

Lors du lancement d’Overwatch 2, Blizzard Entertainment a fait face à une controverse sur son système de vérification. Les nouveaux utilisateurs du jeu vidéo devaient fournir leur numéro de téléphone pour jouer au titre. Bien que Blizzard ait reculé dans ce cas précis, Activision n’en fera pas de même avec Call of Duty, car ils considèrent ce processus comme essentiel pour garantir la sécurité.

« La vérification par SMS est cruciale dans notre lutte contre les tricheurs », ont-ils posté sur le site officiel. « Cela aide l’équipe de sécurité à assurer la sécurité du jeu et des comptes » afin que l’expérience de jeu soit « sûre, juste et amusante » pour tous les membres de la communauté. » L’équipe de Ricochet – la solution anti-triche – a découvert en août que « plus de tricheurs essayaient d’accéder à Warzone depuis Modern Warfare », ils ont donc décidé d’activer également ce processus dans le jeu Infinity Ward.

Call of Duty : Warzone est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. La version 2.0 sortira le 16 novembre.

