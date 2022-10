L’audio spatial d’Apple arrive dans les voitures que vous ne pourrez pas acheter

Apple voulait entrer sur le marché automobile, et pendant longtemps nous avons entendu des rumeurs sur l’Apple Car, mais ceux de Cupertino ont rectifié le tir à temps. Le projet automobile d’Apple a été annulé et Tim Cook a conclu que la bonne chose à faire était simplement d’intégrer leurs technologies dans les véhicules. Un marché beaucoup plus sûr, avec moins de barrières à l’entrée, et dans lequel l’entreprise à la pomme croquée peut donner tout son potentiel. Maintenant qu’ils savent comment aborder ce marché, Mercedes-Benz a annoncé qu’il serait le premier constructeur automobile à être compatible avec l’audio spatial d’Apple.