Ces produits lissants augmentent le risque de cancer chez les femmes

C’est ce qu’indiquent les résultats d’une nouvelle étude des National Institutes of Health, qui a évalué la relation entre l’utilisation de lisseurs chimiques et le risque de tumeurs utérines. Une augmentation des risques de cancer du sein et de l’ovaire avait déjà été signalée.

Certains produits de lissage des cheveux peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour la santé. C’est ce qu’attestent les résultats d’une vaste étude qui vient d’être publiée dans le Journal de l’Institut national du cancer, qui a évalué la relation entre les produits capillaires et le cancer de l’utérus, notant une incidence accrue de cancers de l’utérus chez les femmes qui utilisent plus souvent des lisseurs chimiques. Les chercheurs, en particulier, ont découvert que les femmes, qui avaient utilisé un traitement de lissage chimique plus de quatre fois au cours des 12 mois précédant l’étude, étaient plus de deux fois plus susceptibles de recevoir un diagnostic de cancer de l’utérus que les femmes qui n’avaient jamais utilisé de lisseur chimique.

Lisseurs chimiques et risque de cancer de l’utérus

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont suivi pendant près de 11 ans un total d’environ 34 000 femmes âgées de 35 à 74 ans qui ont participé au Soeur étudeune étude menée par le National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS), qui fait partie des National Institutes of Health des États-Unis, visait à identifier les facteurs de risque de cancer et d’autres problèmes de santé.

Au cours de la période d’étude, 378 cas de cancer de l’utérus ont été diagnostiqués, sur la base desquels les chercheurs ont calculé que, chez les femmes qui utilisaient le plus souvent des produits chimiques pour le lissage des cheveux (plus de 4 fois en 12 mois avant l’étude), le risque de développer cette forme de cancer était de 4,05 % à 70 ans, contre 1,64 % pour les femmes qui n’avaient jamais utilisé de lisseur chimique.

En ce qui concerne l’utilisation d’autres produits, tels que les teintures capillaires, les produits de décoloration, mèches ou permanents, les chercheurs n’ont identifié aucune association statistiquement significative avec les cancers de l’utérus.

Produits chimiques associés au cancer

La même équipe de recherche, qui avait auparavant noté une augmentation de l’incidence des cancers du sein et de l’ovaire associée aux produits chimiques de lissage des cheveux, n’a pas fourni d’informations sur les marques et les ingrédients des produits utilisés par les participants à l’étude, tout en observant que plusieurs produits chimiques présents dans ceux-ci, tels que les parabènes, le bisphénol A, les métaux et le formaldéhyde, pourraient contribuer à augmenter le risque de cancer de l’utérus.

« L’exposition chimique liée à l’utilisation de produits capillaires, en particulier les produits lissants, peut être plus préoccupante que celle d’autres produits de soins personnels en raison de l’absorption accrue par le cuir chevelu» expliquent les chercheurs des National Institutes of Health dans une note. En effet, le cuir chevelu a la capacité d’absorber plus facilement même les substances qui ne peuvent pas traverser les zones du corps où la peau est plus épaisse ou où il y a moins de follicules pileux, comme la paume des mains.

En ce sens, l’absorption pourrait également être amplifiée par de longs temps d’application et par l’utilisation de casques ou de sèche-cheveux, qui pourraient également décomposer thermiquement les produits chimiques sur les cheveux, entraînant des effets potentiellement plus dangereux.

« Pour autant que nous sachions – a ajouté Alexandra White, responsable du groupe NIEHS Environment and Cancer Epidemiology et auteur principal de l’étude – Le fait que les femmes qui utilisent plus souvent des produits de lissage des cheveux sont plus de deux fois plus susceptibles de développer un cancer de l’utérus est préoccupant. Des recherches supplémentaires sont donc nécessaires pour confirmer ces résultats dans différentes populations, pour déterminer si les produits capillaires contribuent aux disparités en matière de santé dans le cancer de l’utérus et pour identifier des produits chimiques spécifiques qui pourraient augmenter le risque de cancer chez les femmes.« .