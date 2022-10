George Martin révèle combien de saisons et d’épisodes House of the Dragon aura au total

Si les choses sont si alambiquées que nous avons besoin d’un arbre généalogique Targaryen en 8 épisodes, imaginez 40. Et nous ne disons pas seulement cela. Nous n’avons pas choisi un nombre aléatoire. C’est le nombre de chapitres vers lesquels pointe la série. C’est ce qu’a confirmé George RR Martin, l’auteur de la saga Song of Ice and Fire (Game of Thrones) et de Fire and Blood, le livre sur lequel repose la fiction de HBO.

Martin a avoué que « pour rendre justice à A Dance with Dragons dans son intégralité, il faudra quatre saisons de 10 épisodes ». Quelques déclarations avec lesquelles le romancier anticipe HBO lui-même, qui jusqu’à présent n’avait confirmé qu’une deuxième saison. En tout cas, et vu le succès du premier (qui a battu tous les records de Game of Thrones), personne ne sera surpris par la nouvelle. L’histoire de la succession Targaryen durera jusqu’en 2025 au plus tôt.

Qu’est-ce que la Danse du Dragon ?

Comme nous l’avons déjà dit, la série est basée sur le livre de 880 pages Fire and Blood dans son édition espagnole. Le roman raconte la montée au pouvoir des Targaryen, depuis leur survie à la malédiction de Valyria jusqu’à ce que leur dynastie s’installe sur Dragonstone, en via la conquête de Westeros et la fondation de l’emblématique trône de fer. Le terme A Dance with Dragons fait allusion aux descendants de Viserys, qui se sont battus pour le pouvoir et ont mené une guerre civile sanglante qui a presque détruit leur maison.

Compte tenu des dimensions du livre (et qu’il y a une deuxième partie en route), il n’est pas surprenant que nous ayons encore trois ans de House of the Dragon. Ses showrunners n’excluent pas ou ne sautent pas pour raconter les conflits d’autres générations de Targaryen également décrits dans Fire and Blood. Après tout, ils sont tous passionnants, car « chaque fois qu’un Targaryen naît, les dieux lancent la pièce et le monde attend de voir dans quel sens il tombera : grandeur ou folie ».