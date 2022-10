Pourquoi les tumeurs chez les jeunes sont-elles en augmentation ? Obésité, tabagisme, alcool et pollution parmi les causes

La flambée des cas entre 20 et 49 ans a été observée dans plusieurs pays, dont de France, ce qui suggère une plus grande exposition à une gamme de facteurs de risque dans la petite enfance et l’adolescence.

L’incidence du cancer chez les jeunes augmente rapidement et pourrait être liée à une exposition plus importante et plus fréquente à une série de facteurs de risque au cours de la petite enfance et de l’adolescence. C’est ce que suggèrent les résultats d’une nouvelle analyse des registres du cancer dans 44 pays, dont de France, qui a révélé une augmentation des cas entre 2002 et 2012 chez les adultes âgés de 20 à 49 ans. Parmi les différents cancers, les chercheurs ont porté leur attention sur le cancer colorectal et 13 autres cancers, dont plusieurs affectent le système digestif. Selon les chercheurs, l’incidence plus élevée est en partie liée à des tests plus sensibles, tels que ceux qui permettent le diagnostic du cancer de la thyroïde, mais les tests seuls n’expliquent pas entièrement la tendance, comme l’a déclaré le co-auteur de l’étude, le professeur Shuji Ogino de Harvard, École de santé publique TH Chan à Boston, États-Unis.

Pour Ogino, l’augmentation est due à un certain nombre de facteurs de risque qui travaillent probablement ensemble, certains connus et d’autres qui n’ont pas encore été étudiés. Parmi les facteurs connus, a noté l’expert, figurent l’obésité, la faible activité physique, le diabète, l’alcool, le tabagisme, la pollution de l’environnement et les régimes riches en viande rouge et en sucres ajoutés, en plus du travail posté et du manque de sommeil. « Et il existe également de nombreux facteurs de risque inconnus, tels que certains polluants et additifs alimentaires. Personne ne sait», a déclaré Ogino.

Le cancer colorectal en plein essor chez les jeunes

L’analyse, détaillée d’une étude publiée dans la revue scientifique Revues de la nature Oncologie clinique et relancé par CNN, ont montré qu’entre 2002 et 2012, la croissance annuelle moyenne du cancer colorectal chez les jeunes adultes était d’environ 2 % aux États-Unis, en Australie, au Canada, en France et au Japon. Au Royaume-Uni, la croissance annuelle est de près de 3 % en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles. En Corée et en Équateur, il est d’environ 5 % par an.

Tendances de l’incidence de 14 types de cancer chez les personnes âgées de 20 à 49 ans entre 2002 et 2012 dans 10 pays représentatifs des tendances dans des régions géographiques spécifiques / Nature Reviews Clinical Oncology.

« Une croissance de 2 % chaque année peut ne pas sembler être une forte augmentation, mais si nous pensons à l’inflation, nous comprenons que c’est un grand changement en 10 ou 20 ans. Ce n’est pas banalOgino ajouté. Selon une autre analyse récente publiée dans le Journal de médecine de la Nouvelle-AngleterreEntre 1988 et 2015, ces augmentations annuelles ont fait passer les taux de cancer colorectal précoce de près de 8 pour 100 000 personnes à près de 13 pour 100 000, soit une augmentation globale de 63 %.

Plus on est jeune, plus le risque de cancer est élevé

Aux augmentations observées au cours de la période d’étude, il y a aussi ce que l’on appelle «l’effet court», ce qui indique que le risque de cancer précoce a augmenté de génération en génération. En d’autres termes, la nouvelle étude a révélé que les personnes nées dans les années 1990 ont un risque plus élevé de développer un cancer précoce au cours de leur vie que celles nées dans les années 1980, et ainsi de suite.

« L’exposition aux facteurs de risque dans la petite enfance et le début de l’âge adulte, bien que les effets spécifiques des expositions individuelles restent largement inconnus, a considérablement changé, avec des tendances variables observées dans le monde depuis le milieu du XXe siècle. – expliquent les érudits -. L’épidémie de cancer précoce pourrait être une manifestation des tendances croissantes du développement de nombreuses maladies chroniques chez les générations plus jeunes et futures« .