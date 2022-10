Comment faire courir plus les joueurs de FIFA 23

L’attribut de vitesse est une denrée très convoitée à la FIFA. Il y a beaucoup de joueurs qui recherchent de vrais speedsters pour leur équipe afin de laisser le rival derrière eux et d’approcher la zone le plus tôt possible, mais cette année dans FIFA 23, en plus de la qualité de la vitesse, une autre chose doit être gardée en l’esprit, et c’est qu’ils ont créé un nouvel attribut appelé « Type d’accélération ».