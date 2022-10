Konami confirme le retour de la saga Silent Hill : son avenir sera dévoilé le 19 octobre

« Dans vos nuits agitées, entrevoyez-vous cette ville ? C’est ainsi que commence le tweet que le compte officiel de Silent Hill a publié un dimanche soir vers 23h12 à l’heure espagnole (déjà lundi au Japon). Konami a annoncé qu’il offrirait des nouvelles de la saga le mercredi 19 octobre prochain. Après des années de rumeurs, de fuites et de spéculations, tout semble indiquer que la ville maudite s’éloigne du monde des rêves et devient tangible, car de nouveaux jeux sont en vue.

À quelle heure est l’événement sur l’avenir de Silent Hill ?

Le tweet mène directement au site Web de Silent Hill, où le spectateur est invité à entrer sa date de naissance afin de vérifier son âge. Nous supposons que le streaming ou la vidéo sera publié sur la page, mais il n’a pas été précisé s’il pourra être suivi sur la chaîne Twitch ou YouTube.

France () : à 23h00

France (Îles Canaries) : à 22h00

Argentine : à 18h00

Bolivie : à 17h00

Brésil : à 20h00

Chili : à 17h00

Colombie : à 16h00

Costa Rica : à 15h00

Cuba : à 17h00

Equateur : à 16h00

El Salvador : à 15h00

États-Unis (Washington DC) : à 17h00

États-Unis (PT) : à 14h00

Guatemala : à 15h00

Honduras : à 15h00

Mexique : à 16h00

Nicaragua : à 15h00

Panama : à 16h00

Paraguay : à 17h00

Pérou : à 16h00

Porto Rico : à 17h00

République Dominicaine : à 17h00

Uruguay : à 18h00

Venezuela : à 17h00

Bloober Team et Konami ont conclu un accord de collaboration et on suppose qu’ils travaillent sur un nouveau Silent Hill. En tout cas, les rumeurs disent qu’il n’y a pas un seul projet en développement. Récemment, le réalisateur du film a fait quelques déclarations dans ce sens.

