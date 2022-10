Comment résoudre le problème d’absence de son sur les téléviseurs Samsung

Samsung est une marque réputée qui est connue pour produire des téléviseurs intelligents de haute qualité avec les meilleures fonctionnalités. Quel que soit votre budget, il y aura un téléviseur Samsung décent disponible dans votre gamme de prix. Bien que tout cela soit formidable, il y a parfois quelques problèmes qui affectent les téléviseurs Samsung. L’un de ces problèmes est lorsque votre téléviseur Samsung refuse tout simplement d’avoir une sortie audio.

Dans le guide d’aujourd’hui, nous examinerons les différentes méthodes de dépannage que vous pouvez suivre pour résoudre le problème lorsque votre téléviseur Samsung n’a pas de sortie audio. Quel que soit le type de téléviseur Samsung que vous possédez, vous pouvez suivre ces méthodes de dépannage pour résoudre ce problème. publier.

Comment résoudre un problème d’absence de son sur un téléviseur Samsung

Si vous recherchez différentes méthodes de dépannage pour résoudre le problème de son sur votre téléviseur Samsung, vous pouvez les suivre comme indiqué ci-dessous.

Redémarrez le téléviseur Samsung

L’une des méthodes de dépannage les plus courantes que tout le monde suit consiste à redémarrer ou à redémarrer l’appareil. Dans ce cas, il vous suffit de saisir la télécommande et d’appuyer sur le bouton d’alimentation pour l’éteindre. Attendez quelques secondes puis allumez-le. L’autre façon de redémarrer le téléviseur consiste à le débrancher de sa source d’alimentation, puis à attendre quelques minutes pour le rebrancher.

Une fois que vous avez rallumé le téléviseur, vous pouvez alors tester et voir s’il y a une sortie audio provenant de votre téléviseur. Sinon, vous pouvez suivre l’étape suivante pour résoudre le problème d’absence de son.

Vérifiez vos niveaux de volume

Une erreur courante que font beaucoup de gens est de laisser le volume très bas ou même de le garder en sourdine et de l’oublier complètement. Alors, il suffit de vérifier et de voir si le volume est réglé sur muet ou à un niveau bas. Activez le son et augmentez le volume pour voir si vous entendez maintenant un type d’audio. Si oui, le son de votre téléviseur Samsung fonctionne correctement. De plus, si vous avez un DVR ou un lecteur DVD connecté au téléviseur, assurez-vous que les niveaux de volume de ces appareils ne sont pas faibles ou muets.

Déconnecter tous les appareils

Parfois, il peut y avoir des interférences entre les appareils connectés et votre téléviseur Samsung, ce qui peut entraîner des problèmes d’audio ou l’absence d’audio. Alors, retirez ou débranchez les appareils un par un et vérifiez si vous pouvez faire fonctionner la lecture audio sur votre téléviseur. Maintenant, reconnectez les appareils un par un. Au moment où le son de votre téléviseur disparaît lorsque vous connectez un appareil particulier,

Effectuer un test sonore

Lorsque vous sentez qu’il y a des problèmes audio ou des problèmes avec votre téléviseur Samsung, vous pouvez utiliser le programme de test du son présent sur la plupart des téléviseurs Samsung. Voici les étapes à suivre pour activer le programme de test du son sur votre téléviseur Samsung.

Allumez votre téléviseur et saisissez la télécommande du téléviseur. Accédez à Paramètres, puis choisissez Assistance. Sous Assistance, sélectionnez l’option Autodiagnostic. Dans l’option Autodiagnostic, choisissez l’option Test du son. Le téléviseur va maintenant commencer le test du son. S’il indique qu’il y a une sorte de problème, vous devrez réinitialiser le son. Dans le menu Paramètres, sélectionnez Son suivi de Paramètres experts, et enfin Réinitialiser le son. Votre téléviseur commencera alors à réinitialiser votre son et vous devriez pouvoir entendre immédiatement tout le son de votre téléviseur.

Vérifier les mises à jour logicielles

Maintenant, une autre raison pour laquelle vous n’aurez peut-être pas de sortie audio de votre téléviseur Samsung est qu’il pourrait y avoir une sorte de bug ou une faille dans le logiciel. Ainsi, la recherche de mises à jour logicielles devrait être la méthode de dépannage à privilégier. Nous avons un guide qui vous explique en détail la mise à jour du logiciel sur votre téléviseur Samsung.

Effectuer une réinitialisation d’usine

Si aucune des méthodes de dépannage ci-dessus n’a fonctionné pour vous, le mieux que vous puissiez faire est d’effectuer une réinitialisation d’usine. Parfois, une réinitialisation d’usine peut aider à résoudre les problèmes auxquels vous pourriez être confronté avec votre téléviseur Samsung.

Cependant, vous devez noter que lorsque vous effectuez une réinitialisation d’usine, toutes vos données et applications téléchargées ainsi que les paramètres personnalisés de votre téléviseur seront effacés. Donc, dans ce cas, prenez une photo des paramètres personnalisés de votre téléphone avant de procéder à la réinitialisation de votre téléviseur Samsung. Divers téléviseurs Samsung ont différentes étapes pour formater le téléviseur. Vous pouvez suivre ce guide qui vous montre comment effectuer une réinitialisation d’usine pour n’importe quel téléviseur Samsung.

Voici les différentes étapes de dépannage que vous devez suivre lorsque votre téléviseur Samsung rencontre un problème de sortie audio. Si, pour une raison quelconque, le problème ne peut pas être résolu, votre meilleur pari est soit de l’apporter au centre de service et de le faire réparer, soit de simplement connecter des haut-parleurs externes à votre téléviseur pour profiter de la sortie audio. À ce stade, même si les haut-parleurs externes ne sont pas en mesure de lire la sortie audio de votre téléviseur, il est probablement temps de vous procurer un nouveau téléviseur intelligent.

Articles Liés: