Tout ce que vous devez savoir pour profiter de la journée communautaire de Litwick dans Pokémon GO

Pokémon GO célébrera ce samedi 15 octobre 2022, lors de la Journée communautaire de Litwick. Entre 14 h 00 et 17 h 00, heure locale, les dresseurs pourront profiter des avantages de l’événement tout en attrapant le Pokémon Bougie. On vous dit tout ce qu’il faut savoir pour ne rien manquer de ce moment tant attendu.

Tous les détails de la journée communautaire de Litwick dans Pokémon GO

Litwick apparaîtra plus fréquemment pendant le créneau horaire discuté précédemment, y compris sa version Shiny. Si vous transformez un Lampent en Chandelure du début à cinq heures après la fin de l’événement, vous obtiendrez le Pokémon pour apprendre Poltergeist. Cette attaque chargée inflige 140 dégâts dans les combats d’entraîneurs, les gymnases et les raids.

Pour le faire évoluer, vous trouverez une enquête temporaire gratuite dans laquelle vous pourrez gagner jusqu’à quatre pierres Teselia ; Comme d’habitude, il y aura également un mode de paiement, appelé Field Notes: The Trick of Light. Pour 0,99 euros vous le trouverez en store.

Entre 14h00 et 17h00 (heure locale) tous ces avantages seront actifs. Ceux qui se terminent par un astérisque seront prolongés jusqu’à 22h00.

Triple XP pour attraper des Pokémon.

Double chance pour les Dresseurs de niveau 31 et plus de recevoir Candy ++ lors de la capture de Pokémon.

L’encens activé pendant l’événement durera trois heures.

Échange spécial supplémentaire jusqu’à un maximum de deux par jour*.

Double bonbon pour attraper des Pokémon.

Les modules de leurre activés pendant l’événement dureront trois heures.

Surprise lors de la prise de clichés.

Les transactions effectuées nécessiteront 50 % moins de poussière d’étoiles*.

D’autre part, de 17h00 à 22h00 (heure locale) des raids quatre étoiles apparaîtront où Lampent sera le protagoniste. Si vous le battez, un plus grand nombre de Litwicks apparaîtront autour du gymnase en une demi-heure. Profitez de samedi avec vos amis dans Pokémon GO.

Source : Niantic