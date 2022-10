Nvidia annule le nouveau 12 Go RTX 4080 Go pour ne pas semer la confusion chez les utilisateurs

Nvidia a annoncé qu’il annulait le lancement de l’un de ses prochains GPU annoncés de la série RTX 40. Il s’agit du modèle 12 Go RTX 4080, un modèle qui n’arrivera finalement pas sur le marché car « il n’a pas le bon nom » , selon leurs responsables. Et c’est qu’apparemment, de Nvidia ils considèrent que son lancement semerait la confusion parmi ses acheteurs potentiels et que le plus gros revers de toute l’affaire est de vendre deux cartes graphiques avec le même GPU.

Le RTX 4080 reste seul avec le modèle 16 Go

Ainsi, et comme Nvidia l’a expliqué avec l’annonce de sa nouvelle série RTX 40, le modèle jusque-là haut de gamme au lancement de chaque nouvelle famille (le modèle XX80), arriverait sur le marché en deux versions différentes, l’une avec 12 Go de mémoire et un autre avec 16 Go, avec le RTX 4090 le plus puissant comme nouveau produit phare. Enfin, et afin d’éviter toute confusion chez les utilisateurs de la marque, Nvidia ne mettra en vente que le modèle 16 Go RTX 4080, avec un prix conseillé de 1 199 euros.

Avec ce mouvement, la gamme RTX 40 se retrouvera avec deux modèles de lancement, le RTX 4090 (le modèle le plus puissant et le plus cher) et, juste en dessous, le RTX 4080. Pour le moment, il n’y a aucune nouvelle d’un éventuel changement de nom pour le annulé le modèle 12 Go du RTX 4080, bien qu’il soit plus que probable que de nouveaux modèles d’accès arrivent, profitant peut-être du vide laissé par le 12 Go RTX 4080 ?

La taille énorme du nouveau Nvidia RTX 4090 a été récemment confirmée, comparable à celle d’une Xbox Series S, avec des mesures vraiment exagérées pour être un GPU et que tous les boîtiers PC ne pourront pas loger à l’intérieur.

Source | Nvidia