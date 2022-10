14 ans plus tard, Brendan Fraser veut faire La Momie 4, mais il a une condition

Brendan Fraser est définitivement de retour. Darren Aronofsky, le réalisateur de Black Swan ou Requiem for a Dream, a soustrait l’acteur à l’ostracisme avec son nouveau film, intitulé La Baleine et prévu pour le 9 décembre en France. Grâce à elle, Fraser accumule plusieurs mois à faire le tour du monde et accaparer les ovations dans les salles les plus prestigieuses de la scène festivalière (Venise, Toronto…). Les critiques et le public veulent en savoir plus sur lui et veulent VOIR plus de choses avec lui. C’est pourquoi la question a été forcée et dans l’une de ses nombreuses conférences de presse, un fan a évoqué le sujet de La Momie et s’est interrogé sur le possible retour de Rick O’Connell.

Bien que la trilogie ait semblé condamnée après The Mummy (1999), The Mummy Returns (2001) et The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008), Fraser serait prêt à revenir dans la saga plus de 14 ans plus tard. Bien sûr, il n’en met qu’un mais : le script doit être à la hauteur de la tâche. « Je ne sais pas comment je le ferais fonctionner, mais je suis ouvert à cela. Quelqu’un doit juste trouver la bonne idée et le bon concept. » Il prévient également pourquoi le redémarrage de La Momie avec Tom Cruise et Sofia Boutella a échoué, afin de ne pas commettre la même erreur dans un hypothétique quatrième opus. « L’ingrédient que nous avions et que je n’ai pas vu dans le nouveau était amusant. Il manquait cela. C’était un film d’horreur trop direct. La Momie devrait être excitante, mais pas effrayante. »

Où était passé Brendan Fraser ?

L’acteur était plongé dans la dépression depuis 2018, après avoir divorcé de sa femme, perdu sa mère et dénoncé l’agression sexuelle qu’il avait subie au début de sa carrière aux mains de Philip Berk, le président de la Hollywood Foreign Press Association. Une partie de l’industrie du divertissement s’est positionnée avec Berk et a tourné le dos à l’acteur, qui a eu du mal à trouver de nouveaux rôles pendant un moment (entre 2014 et 2019 il n’a fait aucun film). Avec ses problèmes reflétés dans son poids et son apparence, nous espérons que The Whale est la résurgence d’une étoile déchue et son retour au firmament dont il n’a jamais mérité d’être expulsé.