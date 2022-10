Le showrunner de House of the Dragon évoque la rivalité avec Les Anneaux de Pouvoir : « Ils se nourrissent »

La fantasy médiévale connaît un moment imbattable à la télévision avec la diffusion de deux séries très attendues. D’un côté, House of the Dragon de l’univers Game of Thrones par HBO Max, et de l’autre, Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir, la série la plus chère de l’histoire qui raconte les origines de la forge de les anneaux de la main d’Amazon Studios, avec diffusion hebdomadaire sur Prime Video, et que précisément cette semaine fait face à l’issue de sa première saison. Et compte tenu de la controverse générée parmi les fans sur quelle série est la meilleure ou celle qui atteint une plus grande audience, le showrunner de House of Dragon, Ryan Condal, a parlé de la prétendue rivalité entre les deux adaptations, assurant que, pour lui, il n’y a pas de rivalité entre les deux séries.

Le showrunner de House of Dragon se déclare un grand fan de Tolkien

Ainsi, Ryan Condal lui-même expliquait récemment à The Wrap que pour lui, plus il y a de science-fiction ou de fantasy à la télévision, mieux c’est, en plus de se déclarer grand fan de Tolkien : « J’ai lu Le Seigneur des anneaux, Le Silmarillion et Le Hobbit plusieurs fois pendant que je grandissais, et j’ai vu plusieurs fois des films de Peter Jackson au cinéma. J’aime toutes ces choses, j’aime la haute fantaisie, et franchement, je veux vivre dans un monde où il y a de la place pour que toutes ces choses existent si elles sont bonnes. Je crois au besoin de plus de science-fiction et de fantasy à la télévision. C’est ce que veulent tous les nerds », a déclaré Condal.

Concernant la prétendue rivalité entre les deux productions, Condal nie une telle confrontation et que les deux produits se nourrissent l’un de l’autre : « Je ne pense pas que quelqu’un qui regarde Les Anneaux de pouvoir indique qu’il ne voit pas House of the Dragon, Je ne le vois pas ainsi. Je vois que l’un alimente l’autre, et je pense que plus il y aura de divertissement de genre de bonne qualité à la télévision, plus ça attirera le grand public qui n’est peut-être pas si prédisposé à voir ça », conclut le showrunner.

Source | L’emballage