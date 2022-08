Pour ne pas vous tromper : c’est l’arbre généalogique des Targaryen

Avec la première de House of the Dragon, nous avons une fois de plus ravivé la fièvre de Game of Thrones tout en concentrant toute l’attention sur la maison Targaryen qui, comme le savent ceux d’entre vous qui ont vu la série en première sur HBO il y a maintenant 11 ans, permet nous pour en savoir plus sur la lignée qui atteint Daenerys. Le protagoniste brutal avec Jon Snow qui renversera le statu quo des maisons qui cherchent à s’emparer du trône de fer à Westeros.

Targaryens : la famille « la plus compliquée »

On ne le dit pas, c’est George RR Martin lui-même qui baptisa la maison du dragon, une dynastie qui vint à avoir entre ses mains tout le pouvoir du Trône de Fer et que seule une sanglante guerre civile affaiblit jusqu’à la laisser presque sur le carreau. au bord de l’extinction.

Maintenant, avant de continuer à lire, rappelez-vous que nous allons traiter de questions sensibles concernant la parenté, les relations et les événements qui, selon vous, vous affecteront lorsque vous continuerez à regarder les épisodes que HBO Max publie de La maison du dragon. Alors si vous continuez, rappelez-vous que vous pourriez également vous exposer à un SPOILER qui révèle la relation entre les personnages de la maison Targaryen.

Cela dit, nous allons ajuster la vision de la maison Targaryen avec une ressource graphique très importante offerte par le même écrivain sur son compte Twitter, il y a quelque temps lorsque nous avons appris les plans de HBO pour centrer la première série dérivée de Jeux de trônes dans les ancêtres de notre cher? Daenerys.

va démarrer #TargaryenThursdays encore une fois avec des faits amusants sur la famille la plus compliquée de Westeros. pic.twitter.com/jaN7rpVvHz – George RR Martin (@GRRM parlant) 2 décembre 2021

D’Aegon à Aerys II, le Roi Fou

On peut dire que la maison du dragon est née avec Aegon I, qui aura deux descendants en Maegor I et Aenys I. Ce sera ce dernier qui rendra son témoignage à Jaehaerys I, que nous verrons dans le prologue du premier chapitre choisissant qui sera son successeur. A ce moment-là, nous entrons dans les événements de House of the Dragon et nous rencontrons son petit-fils Viserys I, qui prendra le trône et aura deux descendants, Rhaenyra et Aegon II.

Parmi les nombreux enfants de Viserys I, Aegon II régnera, même si ce sera Rhaenyra qui aura des descendants royaux qui finiront par devenir Aegon III, pour qui elle parviendra à devenir la mère des rois et à imposer sa lignée de succession. Daerin I, Baelor I et Viserys II naîtront d’Aegon III, qui poursuivra la lignée avec Aegon IV et ce à son tour avec Daeron II.

Ce roi aura deux descendants, Aerys I et Maekar I, bien que seul ce dernier poursuive la dynastie, entrant déjà dans la lignée qui mènera à Daenerys. Après Maerkar I, naîtra Aegon V, de lui Jaehaerys II et enfin Aerys II qui est connu sous le nom de « The Mad King » et dont vous vous souviendrez car il a été détrôné et tué avec son fils Rhaegar par Jamie Lannister dans le lore qui nous avons vu dans Game of Thrones. Rhaegar, justement, est le frère de Daenerys.

Certes, cela vous semble un peu alambiqué, mais en suivant la rangée de noms dans le graphique publié par George RR Martin, la ligne de succession devient plus claire et de nombreux événements qui auront lieu tout au long de la série sont expliqués… et les saisons futures de La Casa del Dragon?