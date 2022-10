Final Fantasy VII : The First Soldier se ferme après seulement un an de vie, Square Enix marque une autre chute de Babylone

Même le nom de Final Fantasy VII n’est pas une garantie de succès dans le genre Games as a Service (GaaS). Square Enix a publié aujourd’hui une brève déclaration annonçant la fermeture de FFVII : Le premier soldat, le battle royale gratuit pour téléphones mobiles qui a été lancé le 17 novembre 2021. Une proposition curieuse qui a été établie 30 ans avant le jeu original, quand SOLDAT (l’organisation que Zack et Cloud rejoindront plus tard) a été fondée, et qu’il dira au revoir avec seulement un an de vie. Voici comment l’entreprise l’a expliqué:

« C’est avec le cœur lourd que nous devons annoncer la fermeture de Final Fantasy VII : The First Soldier le 11 janvier 2023 à 09h00 (heure locale française). Malgré tous nos efforts pour publier des mises à jour régulières chargées de nouvelles et passionnantes contenu, nous n’avons pas été en mesure d’offrir l’expérience que nous attendions et méritions, nous avons donc pris la décision extrêmement difficile d’interrompre le support pour FFVII : Le Premier Soldat, et nous tenons à vous remercier pour votre support au cours de l’année écoulée. Bien qu’il reste un peu plus de trois mois avant la fin du service, nous continuerons à l’améliorer pendant ces mois, nous espérons donc que vous apprécierez le jeu jusqu’à la fin. »

La nouvelle est une vraie surprise, car The First Soldier a ouvert sa troisième saison relativement récemment et a apporté avec elle de nouvelles cartes (la plate-forme Midgar), des armes (lance-roquettes), des matériaux (Aqua) et des styles de combat supplémentaires (pour les ingénieurs). Des améliorations qui parlaient du support de Square Enix pour un jeu qui devait également connaître une forte croissance dans les mois à venir, à mesure que les quatre autres projets basés sur Final Fantasy VII arrivaient (parmi lesquels il y a de tout : remakes, portages et suites).

Babylon’s Fall, le miroir dans lequel tu regardes

En tout cas, la fermeture de FFVII : Le Premier Soldat a un écho récent dans notre mémoire… et c’est une autre fermeture, celle de Babylon’s Fall, le jeu Platinum Games qui est entré dans nos vies le 3 mars 2022 et qui, disons-le de cette façon, n’était pas ce à quoi on s’attendait. C’était une aventure d’action qui se déroulait dans un monde médiéval sombre et décadent et qui n’allait pas au-delà de 5 dans notre analyse, où nous l’avons décrit comme « un désastre avec un potentiel rédempteur dans lequel Platinum Games pèche en tant que recrue et paie le canard pour n’ayant jamais fait de jeu en tant que service auparavant ».

Malgré les promesses de Square Enix de renverser la situation, le développeur a également décidé de jeter l’éponge avec lui et a confirmé qu’il mettrait fin à son effusion de sang d’utilisateurs (à peine 8 simultanés, dont notre community manager) le 27 de février 2023 (allez, Babylon’s Fall n’aura même pas de gâteau d’anniversaire).

Square Enix n’est pas pour les pertes

La raison des deux fermetures a à voir avec l’habituel : chiffres et chiffres. L’entreprise ne vit pas son meilleur moment et semble prendre des mesures sous forme de coupes. L’an dernier, il a enregistré des pertes de plus de 200 millions de dollars et s’est vu contraint de vendre Square Enix Europe, avec les pertes sanglantes de sagas et de franchises que cela a entraîné (il a abandonné des noms du calibre de Tomb Raider ou de Deux Ex, pour que vous avoir une idée). On verra s’il retient sa leçon, arrête de se focaliser sur tous les jeux comme GaaS et revient aux privilèges habituels, habituellement synonymes de qualité.