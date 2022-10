Meta Quest Pro, les lunettes de réalité virtuelle les plus avancées, sont une réalité à un prix plus que premium

Les nouveaux Meta Quest Pro sont déjà une réalité. Ainsi, Meta, la société de Mark Zuckerberg a présenté ses nouvelles lunettes de réalité virtuelle, les « plus avancées à ce jour », qui ont des spécifications de pointe, un nouveau design et un prix à la portée de peu d’utilisateurs. À tel point que le nouveau Meta Quest Pro sera bientôt en vente au prix de rien de plus et rien de moins que 1 799,99 euros.

Les lunettes VR les plus avancées du marché

Ainsi, Meta assure que le nouveau Quest Pro offrira une netteté supérieure grâce à ses lentilles Pancake brevetées qui permettent de rediriger la lumière vers son module optique, en plus d’offrir jusqu’à 37% de pixels en plus par pouce ainsi qu’une gamme de 1,3 couleurs fois plus large que Meta Quest 2, tel que rapporté par Meta. Tout cela pour assurer une réalité mixte haute résolution qui « permettra aux utilisateurs d’interagir sans effort avec le monde virtuel sans perdre la présence dans votre espace physique en couleur haute définition ». Et c’est que Meta Quest Pro offrira une résolution quatre fois supérieure à celle des lunettes VR Quest 2 actuelles.

D’autre part, et dans le cadre du nouveau design du nouveau Meta Quest Pro, les lunettes sont livrées avec les nouvelles commandes Meta Quest Pro Touch qui incluent trois caméras et un processeur mobile Snapdragon 662, qui permettront « une gamme de mouvements de 360 degrés », selon ses créateurs. « C’est Meta Quest Pro. C’est le premier de notre nouvelle gamme d’appareils avancés, conçus pour étendre les possibilités de la réalité virtuelle », a déclaré Mark Zuckerberg.

« Il prend ce que les gens aiment dans Meta Quest 2 et ajoute un tas de nouvelles technologies pour vous aider à faire plus dans le métaverse. Il est conçu pour la collaboration et la créativité, et avec la réalité mixte intégrée, il vous permet de faire des choses qui n’étaient pas possibles auparavant. Tout cela avec un beau design agréable à porter. Que vous souhaitiez travailler d’une nouvelle manière, ou que vous vouliez simplement les meilleures expériences disponibles aujourd’hui… cela établit la norme », conclut le responsable de Meta.

De même, il est confirmé que l’ensemble du catalogue Meta Quest 2 sera compatible avec le nouveau Meta Quest Pro : « Vous pourrez continuer à accéder au catalogue d’applications Meta Quest 2 et profiter de vos jeux préférés, de vos applications de divertissement et bien plus encore ». Le tout pour un prix de 1 799,99 euros -avec livraison prévue le 25 octobre- dans un pack qui comprend les éléments suivants :

Lunettes Meta Quest Pro

2 contrôleurs Meta Quest Touch Pro

socle de chargement

Adaptateur secteur USB-C

câble de charge pour contrôleur

câble du chargeur

2 pointes de crayon

2 bloqueurs de lumière partiels (gauche et droite)

serre-câble

Étui de protection

chiffon de nettoyage

2 dragonnes

