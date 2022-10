Nintendo Switch est mis à jour vers la version 15.0 avec des améliorations et une fonctionnalité tant attendue

Nintendo Switch est avec nous depuis plus de 5 ans et demi, une période au cours de laquelle nous avons vu de nombreuses mises à jour du système d’exploitation de la console, conçues pour corriger les bugs et améliorer les performances et les capacités. Et aujourd’hui, mardi 11 octobre, nous en avons déjà une nouvelle de disponible : la version 15.0 de la console, qui apporte avec elle plusieurs nouveautés.

Parmi tous les changements, il y en a un qui se démarque particulièrement, car c’est une fonction que de nombreux utilisateurs n’ont toujours pas compris qu’elle n’était pas disponible : nous pouvons maintenant prendre des captures d’écran de jeux de console classiques sur Nintendo Switch Online tels que NES, Super Nintendo , Mega Drive ou Nintendo 64. Bien sûr, les clips vidéo ne peuvent pas être enregistrés.

Toute l’actualité de la mise à jour Nintendo Switch 15.0

La stabilité et les performances globales du système d’exploitation de la console ont été améliorées.

Le micrologiciel Bluetooth de la manette Nintendo Switch Pro a été mis à jour.

Mise à jour des mots interdits en Chine.

Mise à jour de la base de données des fuseaux horaires selon l’ICANN.

L’option « Audio via Bluetooth » a changé d’emplacement dans le menu des paramètres.

Ajout d’un nouveau texte sur les lois sur la confidentialité et la protection des données en Nouvelle-Zélande et en Australie.

Sorties à venir sur Nintendo Switch

La console Nintendo prévoit de jouer dans une grande année 2023, dans laquelle nous ne pouvons pas ignorer l’attendu The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Mais puisque nous devons encore attendre cela, ce n’est pas un mauvais moment pour passer en revue les jeux les plus attendus que vous recevrez dans le reste de l’année.

Ce mois-ci, nous avons deux versions très importantes telles que Mario + Rabbids : Sparks of Hope et Bayonetta 3, qui arrivent respectivement les 20 et 28 octobre. Un peu plus tard, le 18 novembre, nous avons le point culminant de Nintendo Switch en 2022 : Pokémon Scarlet et Purple, la neuvième génération de la saga qui nous a montré il y a quelques jours à peine un nouveau gameplay.

