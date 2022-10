Un utilisateur a recréé la carte de GTA 6 – elle est beaucoup plus grande que celle de GTA 5

Un aspect qui ne convainc pas une partie de la communauté des joueurs de GTA 6, inquiète de devoir opérer dans une carte gigantesque, mais vide.

On parle encore de GTA 6. L’attaque de pirates informatiques et les fuites qui en ont résulté qui ont récemment frappé la maison de développement Rockstar Games ont conduit les utilisateurs à débattre de la taille de la carte du jeu. Tout vient de ChurchOfGTA, un utilisateur actif sur Reddit et Twitter qui, prenant comme référence les coordonnées divulguées avec les fuites, a réussi à reconstituer la carte de GTA 6. Le résultat est une ville de réglage, Vice City, bien plus grande que celle de GTA 5, un Los Santos déjà très étendu.

Un aspect qui ne convainc pas une partie de la communauté des joueurs, inquiète de devoir opérer dans une carte gigantesque, mais vide. Cela est démontré par quelques tweets et commentaires laissés sous le post de ChurchOfGTA, parmi lesquels vous pouvez lire : « J’aurais aimé qu’il soit un peu plus petit » ; « Plus gros n’est pas toujours meilleur » ; « GTA 5 a trop de montagnes qui n’ont rien d’autre qu’un espace vide. » Les autres commentaires sont enthousiastes.

Pour en revenir aux inquiétudes, elles sont légitimes mais ne reposent sur rien : GTA 6 est toujours en développement, ainsi qu’une fenêtre de lancement manquante, par conséquent les coordonnées sur lesquelles ChurchOfGTA était basé pour la carte pourraient changer dans la version finale du jeu. En revanche, ce qui semble assez certain dans GTA 6, c’est Vice City comme décor et la présence de deux protagonistes : un homme et, pour la première fois dans la série Rockstar, une femme. Selon les rapports du journaliste Jason Schreier, les deux seront au centre d’une histoire d’amour policière à la Bonnie and Clyde.

En attendant, la question de la carte du jeu remet au centre du débat vidéoludique la problématique principale du genre open world : un monde apparemment immense à explorer mais qui s’avère finalement parsemé de missions secondaires répétitives, et rien de plus. Cependant, il existe des exceptions, comme Elden Ring de FromSoftware, ou comme les précédentes productions de Rockstar Games : déjà en 2018, Red Dead Redemption 2 amenait le genre du monde ouvert vers de nouveaux standards. Il est donc difficile d’apaiser les attentes sur GTA 6, surtout quand, en l’absence de déclarations officielles, les rumeurs et conjectures des initiés et des utilisateurs s’imposent.