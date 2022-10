L’atterrisseur Insight de la NASA est « en train de mourir » sur Mars : trop de poussière sur les panneaux solaires

Les panneaux solaires de l’atterrisseur Insight sont pleins de poussière et à cause d’une tempête, la situation s’est aggravée. Il ne lui reste que quelques semaines de « vie »

Crédit : NASA / JPL – Caltech

Quatre ans après son arrivée sur Mars, l’atterrisseur Insight de la NASA touche à la fin de sa mission. Elle s’estompe en effet lentement en raison de l’accumulation de poussière sur les panneaux solaires, qui sont sa seule source d’approvisionnement en énergie. Les problèmes de « survie » de l’appareil – destiné à détecter les tremblements de terre sur la planète rouge – sont connus depuis plusieurs mois, à tel point qu’en juin l’agence aérospatiale avait déclaré qu’Insight (acronyme de Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) il n’arriverait pas à la fin de l’année. Pour cette raison, les ingénieurs ont décidé d’éteindre tous ses instruments sauf un, le sismomètre SEIS (Seismic Experiment for Interior Structure), le premier sur Mare, réalisé par des scientifiques français du Centre national d’études spatiales (CNES) en étroite collaboration avec des collègues d’autres centres européens.

Malgré cette mesure et d’autres stratagèmes pour tenter d’enlever la couche de poussière des dalles solaires (qui n’ont pas été équipés d’un système de nettoyage et de dépoussiérage), il y a une gigantesque tempête de poussière qui plane sur la résistance d’Insight qui continue de réduire le son Puissance. Comme expliqué dans un communiqué de presse de la NASA, la tempête de poussière a été détectée pour la première fois le 21 septembre 2022 par le vaisseau spatial Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) et se trouve maintenant à environ 3 500 kilomètres de l’atterrisseur. La NASA a souligné qu’au départ, cela n’avait pas eu d’impact particulier sur Insight, mais à partir du 3 octobre, il a soulevé tellement de poussière qu’il a rendu le ciel martien beaucoup plus sombre, 40 % de plus au-dessus du rover. Par conséquent, non seulement les débris continuent de se déposer sur les panneaux solaires, mais avec le ciel sombre, beaucoup moins de rayons solaires les atteignent. Pour cette raison, l’énergie de l’atterrisseur « est passée de 425 wattheures par jour martien, ou sol, à seulement 275 wattheures par sol », a expliqué la NASA.

À la lumière de cette situation, le sismomètre Insight est mis en service tous les deux jours, mais avec le taux de décharge actuel, on pense qu’il ne peut survivre que quelques semaines de plus. Il est donc possible que l’atterrisseur n’arrive pas vraiment à 2023. La NASA le maintiendra à l’arrêt pendant les deux prochaines semaines dans l’espoir de pouvoir exploiter l’énergie résiduelle dans des conditions plus favorables. « Nous étions au bas de notre échelle en termes de puissance. Nous sommes maintenant au rez-de-chaussée », a déclaré laconiquement le Dr Chuck Scott du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, l’un des principaux scientifiques de la mission. « Si nous pouvons surmonter cela, nous pouvons continuer à fonctionner en hiver, mais je m’inquiéterais de la prochaine tempête qui viendra », a ajouté l’expert.

Rappelons que la mission Insight n’aurait dû durer que quelques années après son arrivée, mais a été prolongée jusqu’à fin 2022 grâce aux conditions de « bonne santé » de l’atterrisseur. Ces derniers mois, cependant, en raison des problèmes de poussière, la situation s’est aggravée et les scientifiques espèrent désormais pouvoir « capturer » les derniers tremblements de terre dans les 2/3 prochains mois au plus tard, avant de dire au revoir. Le 4 mai de cette année, Insight a détecté le tremblement de terre le plus puissant sur Mars (et sur toute autre planète en dehors de la Terre) avec une magnitude de 5. Il y a plus de 1 300 tremblements de terre détectés à ce jour sur la planète rouge, à partir de 2018.