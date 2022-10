Une larme vivante: Michael J. Fox et Christopher Lloyd (Returnal vers le futur) jouent dans la réunion la plus émouvante

Ce n’est pas la première fois qu’ils se retrouvent, mais cela ne veut pas dire que nous n’allons pas cesser de nous exciter à chaque fois qu’ils le font. Parce que Returnal vers le futur est l’un des films de nos vies, parce que Christopher Lloyd est toujours un amour à 83 ans et parce que Michael J. Fox continue de montrer l’exemple et de défier fièrement la maladie de Parkinson à chaque événement auquel il assiste. Et c’était justement cette maladie l’un des nombreux sujets que les deux acteurs ont abordés à l’occasion de leur rencontre au Comic Con 2022 à New York.

« La maladie de Parkinson est un cadeau qui ne cesse de vous en demander plus, mais c’est toujours un cadeau et je ne le changerais pour rien au monde. Il a découvert que des gens comme Chris seront toujours là pour moi, comme beaucoup de ceux ici qui ont aussi Il ne s’agit pas de ce que j’ai, mais de ce que cela m’a permis de faire : élever ma voix pour aider les gens », a expliqué l’interprète en référence à la Fondation Michael J. Fox, l’organisation avec laquelle il aide à la recherche et la lutte contre la maladie depuis son diagnostic en 1991 à l’âge de 29 ans.

Maintenant âgé de 61 ans, Michael J. Fox dit que « la meilleure chose à propos de Returnal vers le futur était de travailler avec Chris » et rappelle que l’expérience était « très amusante parce que Lloyd est juste un génie ». À son tour, Lloyd lui-même a partagé avec les participants comment il avait vécu ces jours tumultueux en 1985 lorsque Fox a été amené sur le plateau pour remplacer le gênant Eric Stoltz. « Je ne connaissais Michael que de la bouche des autres et quand ils me l’ont annoncé, j’ai pensé que je n’allais pas pouvoir le faire. J’avais à peine survécu aux six premières semaines de tournage… ai-je vraiment faut-il recommencer ? a produit un de ces petits miracles et il y a eu une chimie immédiate. »

Acclamés par l’assistance, tous deux ont applaudi la dernière frontière franchie par la saga, le théâtre, et assuré qu’il ne fallait pas manquer Back to the Future : The Musical, sorti des tables britanniques et en route pour Broadway en 2023. « Ils pourraient sont tombés dans le piège de nous imiter, mais ils se sont appropriés les personnages », a expliqué Fox. « Bien qu’ils maintiennent le point clé de Doc, à savoir qu’il fait quelque chose de brillamment divertissant à partir d’explications extrêmement ennuyeuses. J’ai déjà pensé que il allait m’effacer de l’écran ».

Pour terminer la soirée, les éternels Doc et Marty McFly se sont dit au revoir avec leur phrase de film préférée. Fox a cité le Dr Folamour : « Vous ne pouvez pas vous battre ici, c’est la salle de guerre ! », et Lloyd a couronné l’acte avec l’intervention suivante : « Il a été dit une fois dans un film : l’avenir est ce que vous en faites. » .