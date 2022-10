TwitchCon 2022 : la streameuse se casse le dos, Master Chief danse avec Megan Thee Stallion

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? TwitchCon, la convention Twitch qui célèbre tout ce qui concerne le streaming et les jeux, a eu lieu au cours du week-end, et ce fut assez mouvementé. En plus de Master Chief sur scène avec Megan Thee Stallion, un streamer s’est cassé le dos et un autre s’est cassé la cheville en participant à des événements du spectacle.

La pire blessure s’est produite lors d’un événement Face Off, une promotion entre Lenovo et Intel. Ce concours de style Gladiators impliquait deux personnes essayant de se faire tomber des podiums à l’aide de grands poteaux rembourrés et dans une fosse remplie de cubes de mousse.

Mais celui qui a rempli la fosse avec ces cubes aurait dû les ajouter un peu plus généreusement, d’autant plus que certains streamers sautaient des podiums après une bataille. L’une d’entre elles était Adriana Chechik, une streameuse et interprète adulte avec plus de 800 000 abonnés sur Twitch.

Probablement la chose la plus douloureuse que j’ai vue depuis un moment. La streameuse Twitch Adriana Chechik a confirmé qu’elle s’était cassé le dos à deux endroits différents après ce saut à la TwitchCon pic.twitter.com/QdojGn5UtG —Jake Lucky (@JakeSucky) 9 octobre 2022

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo de Jake Lucky, Chechik a sauté du podium après sa victoire et a effectué le grand écart dans les airs avant d’atterrir sur son coccyx. La grimace suggère un atterrissage douloureux, mais elle commence à bouger et à sourire. C’est alors qu’il devient évident que Chechik a été grièvement blessé. « Je ne peux pas me lever », dit-elle, bien qu’un annonceur insiste, « non, non, elle va bien. »

Chechik a tweeté plus tard qu’elle s’était cassé le dos à deux endroits et avait besoin d’une tige de métal insérée chirurgicalement pour le support.

Eh bien, je me suis cassé le dos à deux endroits et je me fais opérer pour mettre une tige de mètre de support aujourd’hui. Envoyez votre support. Quand il pleut, il pleut à verse et je ressens définitivement la pluie en ce moment. — Adriana Chechik (@adrianachechik) 9 octobre 2022

EdyBot, l’autre personne dans la vidéo qui s’est écrasée dans la fosse, a déclaré qu’elle s’était également endommagée le dos. Une autre streameuse, LochVaness, s’est disloquée le genou et s’est foulé la cheville après être descendue du podium, et d’autres ont rapporté avoir été blessées en effectuant des actions similaires.

Ouais mon idiot est tombé après ma ronde et je n’ai pas pu marcher la plupart de la nuit dernière et aujourd’hui j’ai toujours mal au dos – Chris Ricks (@DaSuperBlackGuy) 9 octobre 2022

Beaucoup ont souligné que la fosse était beaucoup trop peu profonde, « comme trois cubes de profondeur », pour que les gens puissent sauter dedans. Selon Chechik, Lenovo a déclaré que les gens pourrait plongez (« le butin d’abord »), et un commentateur sur le stand a mentionné être « capable de sauter dans cette mousse et de s’amuser ». Cependant, PC Gamer note que les concurrents ont été avertis de ne pas plonger dans la fosse et ont dû signer des décharges de responsabilité.

L’événement est resté ouvert avant l’incident de Chechik malgré plusieurs blessures. Il a rouvert peu de temps après qu’elle se soit cassé le dos, mais a ensuite été fermé en raison du nombre croissant de personnes blessées et de ceux qui l’utilisaient pour « enfreindre les règles ».

Ailleurs à TwitchCon, la streameuse Genshin Impact Zummmers s’est cassé la cheville à la World Balloon Cup après avoir sauté par-dessus une chaise dans une réplique d’un salon.

Loin de toutes les blessures, les participants ont été témoins de la vue inattendue du Master Chief de Halo rejoignant Megan Thee Stallion sur scène pendant son set, prouvant que John-117 est aussi mortel sur la piste de danse que sur le champ de bataille.