Certaines cartes graphiques RTX 4090 recommandent une alimentation plus puissante que les conseils de Nvidia

En un mot: Nvidia a déjà clarifié ses recommandations d’alimentation pour les nouvelles cartes graphiques de la série RTX 4000, mais certains partenaires constructeurs de cartes d’extension (AIBs (Partenaires constructeurs)) ont publié leurs propres directives qui sont bien supérieures à celles de Nvidia.

Tom’s Hardware a récemment inspecté les exigences de puissance recommandées pour divers partenaires constructeurs AIBs (Partenaires constructeurs) et a trouvé une série de suggestions. Plusieurs cartes dont la Galax RTX 4090 SG/ST, l’Inno3D RTX 4090 X3 OC iChill Black et la PNY RTX 4090 Verto Epic-X font appel à une alimentation de 850W qui reprend les indications de Nvidia.

Trois autres – l’Asus RTX 4090 ROG Strix OC, le Gigabyte Aorus RTX 4090 Master et le Zotac RTX 4090 AMP Extreme / Trinity – devraient être couplés à une alimentation de 1 000 watts au minimum. Palit, quant à lui, recommande au moins une alimentation de 1 200 watts à utiliser avec son RTX 4090 GameRock OC. Curieusement, les caractéristiques indiquent la puissance de la carte graphique à 450 W, la même que la plupart des autres RTX 4090.

Une poignée de fabricants, dont Gainward et Colorful, n’ont pas partagé les recommandations PSU pour leurs offres RTX 4090. Si vous regardez l’une de ces cartes, il serait probablement préférable de suivre les conseils de Nvidia.

Bien que nous ne le sachions pas avec certitude tant que nous n’aurons pas effectué de tests pratiques, il est probablement prudent de dire que 1 200 watts, c’est exagéré. On pourrait dire que la recommandation 850W de Nvidia ne tient pas compte de toutes les variables. Par exemple, les processeurs phares fortement overclockés consomment beaucoup plus d’énergie que les puces grand public, et que se passe-t-il si votre système est également rempli de quantités de stockage et d’autres matériels dédiés ?

De plus, tous les blocs d’alimentation ne sont pas créés égaux. Il est certainement plausible qu’un bloc d’alimentation de 850 W à petit budget puisse avoir du mal à supporter une charge importante. Peut-être que Palit et d’autres recommandent des unités plus puissantes dans l’espoir d’éliminer les points faibles avant même qu’ils aient une chance de faire surface.

Le RTX 4090 de Nvidia sera lancé le 12 octobre à partir de 1 599 $. Les déclinaisons RTX 4080 12 Go et 16 Go, quant à elles, devraient arriver en novembre à partir de 899 $ et 1 199 $, respectivement.

Gardez un œil sur notre test RTX 4090 à venir la semaine prochaine.