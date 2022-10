Le Quai Steam Deck, Dévoilé : Caractéristiques Techniques, Connectique, Prix...

Après plusieurs mois d’attente, nous connaissons désormais tous les détails de la station d’accueil Steam Deck, qui est désormais disponible à l’achat sans qu’il soit nécessaire de s’inscrire sur une liste d’attente. L’une des premières choses qui saute aux yeux est sa taille, particulièrement petite par rapport à l’équivalent pour Nintendo Switch, par exemple.

Au-delà de pouvoir utiliser le quai comme station de charge pour la machine, son principal attrait est qu’il sert à connecter le Steam Deck à la télévision, au moniteur et à d’autres écrans. De plus, l’appareil dispose de différents ports qui nous permettent de connecter toutes sortes d’appareils : commandes, écouteurs, claviers, haut-parleurs, périphériques… Ci-dessous, nous passons en revue toutes ses spécifications.

Tous ces appareils sont compatibles avec Steam Deck grâce à sa station de base

Le dock Steam Deck : petit, mais puissant

Première inconnue que nous voulions éclaircir : le prix. La station d’accueil Steam Deck coûte 99 euros et vous pouvez l’obtenir via ce lien (vous la recevrez dans une semaine ou deux au maximum). Ses dimensions sont de 117 mm X 29 mm X 50,5 mm et il ne pèse qu’environ 120 grammes. Le chargeur est inclus et son câble mesure 1,5 mètre de long, exactement le même que celui fourni avec le Steam Deck lui-même.

Côté connectique, il dispose de 3 ports USB-A Gen1, 1 port Ethernet pour câble réseau, 1 port HDMI 2.0 et 1 port DisplayPort 1.4. Un aspect très intéressant qu’il faut savoir est qu’il est possible d’utiliser le dock sans avoir à le connecter au secteur, bien que dans ce cas les performances des ports USB seront réduites, en raison des limitations de puissance de Steam Deck.

Bien sûr, contrairement à ce qui se passe avec la Nintendo Switch lors de son amarrage, dans le cas de Steam Deck, nous ne verrons pas d’amélioration des performances techniques dans les jeux ou du fonctionnement de la machine ; La station de charge n’est rien de plus qu’un appareil conçu pour jouer à la télévision et étendre la connectivité et charger la console.

