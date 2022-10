Y aura-t-il une deuxième saison de The Rings of Power ?

Nul doute qu’un succès comme celui de The Rings of Power ne passe pas inaperçu et la plateforme qui le diffuse, Prime Video en l’occurrence, doit être satisfaite du résultat obtenu. La qualité et la réponse des fans et des téléspectateurs en général ont été si positives qu’il est plus qu’évident que nous aurons une deuxième saison dans le futur, mais… quand pensez-vous qu’elle sortira ?

Allons-nous attendre longtemps ou peu ?

À ce stade, il existe différentes sensibilités en fonction de la précipitation de la plate-forme elle-même à gérer le taux de réussite de sa série. Disney +, par exemple, accompagne The Mandalorian depuis deux ans, faisant souffrir les fans, tandis que d’autres fictions devraient sortir un an plus tard ou même avec un peu moins de temps. Surtout s’il s’agit d’entretenir la flamme de ces personnages ou de cette histoire dans la tête des abonnés.

Mais Prime Video semble ne pas avoir l’intention de trop étirer la gomme, de nous laisser le miel sur les lèvres au-delà du temps nécessaire pour terminer le tournage de la deuxième saison et commencer le travail de post-production avant la première. Qu’est-ce que cela indique? Eh bien, il faudrait aller littéralement à ce qui a été révélé par Jennifer Salke (responsable d’Amazon Studios) dans le magazine Variety, où elle a avoué qu’ils avaient déjà en tête le moment où nous aurons The Rings of Power de retour sur Prime Video .

Il est justement venu dire que «l’équipe de production travaille maintenant sur la saison deux. Nous allons le publier dès que possible. Nous voulons le moins de temps possible entre les saisons, mais nous voulons garder la barre aussi haute. Nous prendrons donc le temps qu’il faudra. Mais il y a eu une certaine urgence à agir rapidement, c’est pourquoi les écrivains ont écrit tout au long de leur pause. Nous avançons vite. »

allons-y

Il est vrai que déplacer la machinerie d’un blockbuster tel que The Rings of Power ne devrait pas être facile, mais il faut aussi tenir compte de l’énorme quantité de moyens que les américains ont mobilisés pour capter l’univers de Tolkien dans la série, on peut donc imaginer qu’ils seront assez avancés par rapport à ce qui a été fait pour la première saison et qu’il est maintenant temps d’appliquer les changements qui s’imposent dans la seconde.

Travailler avec les saisons futures à l’esprit permet de rationaliser les tâches et de raccourcir les délais dans les phases suivantes, ce qui pourrait accélérer le processus de création de nouveaux épisodes (et d’horribles orcs) de The Rings of Power. Quoi qu’il en soit, il est plus que possible que, bien que la personne en charge des études Amazon parle du temps le plus court possible, cela atteigne l’année et ce n’est qu’en septembre 2023 qu’il faudra encore attendre pour voir comment il se passe des choses sur Earth Media avec ce Galadriel de plus en plus déchainé.

Quoi qu’il en soit, pendant que nous obtenons la confirmation de la date à laquelle nous aurons la deuxième saison de The Rings of Power… pourquoi n’apprécions-nous pas les épisodes qui sortent toujours du premier ?