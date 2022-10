Comment savoir si une image Instagram est Photoshoppée

Pouvez-vous détecter si une image est retouchée ?

Íñigo Errejón souhaite qu’Instagram avertisse les utilisateurs lorsque des images de corps artificiels retouchées par des programmes de retouche d’images sont affichées. Nous pourrions débattre pour savoir s’il y a des problèmes plus importants dans notre pays à débattre, mais nous n’allons pas quitter ce sujet et essayer de démêler, si possible, ce que ce politicien demande. Errejón dit que Meta n’aurait pas de mal à le faire, car il censure immédiatement toute image contenant des mamelons ou trop explicite. Qu’est-ce qui est vrai ici ?

Bon sens

A l’oeil nu, il est possible de déterminer si une image est retouchée, tout simplement parce que les mêmes outils sont presque toujours utilisés pour les manipuler. Le liquéfié, par exemple, sert à réduire et à augmenter les volumes. Si ce n’est pas fait correctement, cela peut déformer l’arrière-plan, avec des lignes qui ne sont pas naturelles.

La même chose se produit lorsqu’un visage n’a pas de texture, ou lorsque le contraste entre la lumière et l’ombre est exagéré – bien que cela puisse également être fait avec un maquillage traditionnel.

En revanche, il pourrait être possible de vérifier si une image est retouchée par l’orientation des ombres ou encore par les métadonnées EXIF ​​​​de l’image. Bien sûr, si une image a une retouche professionnelle, oubliez de la traquer en utilisant cette méthode.

avec des outils

Il existe également des applications qui permettent de détecter si une image est retouchée. En effet, les banques d’images utilisent souvent ce type de programme pour rejeter automatiquement les images mal retouchées et éviter ainsi à leurs ouvriers de perdre du temps à revoir les mauvais travaux.

Cependant, presque tous ces outils fonctionnent de la même manière. Ce qu’ils font, c’est une séparation des fréquences pour analyser la couche de texture de l’image. S’il y a des motifs qui se répètent constamment, l’image a été retouchée avec un tampon de clonage. Et s’il y a des balayages de texture dans une zone, il est évident que l’outil « Liquéfier » a été utilisé.

Un exemple simple et gratuit est PhotoForensique. Cependant, il existe des alternatives de paiement telles que Authentification amplifiée, utilisé même pour des recherches sérieuses.

Si vous pensez que le problème vient des images retouchées, vous avez compris

À ce stade, il est temps de clarifier quelques points supplémentaires. Avec la résolution des images Instagram, il n’est pas si facile de profiter d’outils comme FotoForensics. L’exemple que donne Íñigo du mamelon n’est pas bon non plus, puisqu’Instagram les détecte à l’aide d’un GAN (un réseau génératif contradictoire). Pour cette IA, détecter un mamelon est très facile. En fait, une telle intelligence peut être entraînée en quelques heures. Cependant, entraîner une IA à différencier une image retouchée d’une image qui ne l’est pas n’est pas si simple, et donnerait constamment des faux positifs.

Et c’est ça, tout ce débat sur la santé mentale c’est très bien, mais c’est ridicule de n’en vouloir qu’à Instagram. Photoshop n’est pas le seul problème. Nous ne sommes pas en 2003. Maintenant, il y a des choses beaucoup plus dangereuses, comme les filtres qui retouchent les visages en quelques secondes —qui fonctionnent même en vidéo en temps réel—, les IA qui génèrent des photos de personnes parfaites qui n’existent pas ou encore la chirurgie esthétique. , qui est vendue comme la solution idéale pour en finir une fois pour toutes avec l’insécurité et qui n’est pas recherchée par les gouvernements.

Le problème va bien au-delà d’Instagram

Est-ce qu’Instagram devrait prendre des mesures à cet égard ? Si nous devenons très pointilleux, nous devrons également mettre un panneau avertissant que les prétendants du programme Telecinco en service ont gonflé aux stéroïdes. Donner à son corps un style Cyberpunk semble être une condition essentielle pour travailler à la télévision. Écoutons-nous ce même politicien dire qu’il faut avertir le public que le météorologue s’est coiffé ou que la présentatrice d’un jeu télévisé a du Botox sur le visage pour camoufler ses rides ?

Et tout cela, sans entrer dans le débat que la publicité montre aussi aux gens qui n’ont pas naturellement le blanc des yeux. Le monde était déjà dégoûtant et superficiel avant que les médias sociaux ne deviennent populaires. Mettre Instagram au centre du débat est assez absurde.