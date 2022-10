Far Cry 6 reçoit son édition GOTY avec accès à la nouvelle extension, uniquement en numérique et à 120 euros

Far Cry 6 fête ces jours-ci un an sur le marché depuis son lancement initial sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S. A tel point qu’après des rumeurs ces derniers jours, Ubisoft a enfin lancé par surprise son édition GOTY ou Game of the Year dans les bazars numériques de PC, PlayStation et Xbox. et, car cette nouvelle édition du jeu de l’année de Far Cry 6 ne sera disponible qu’en format numérique et à un prix rien de plus et rien de moins que 119,99 euros ; oui, la grande nouveauté est qu’elle donne accès à une nouvelle extension inédite qui reste à venir, en plus de tous les DLC sortis jusqu’à présent.

Tout le contenu du Far Cry 6 GOTY

Ainsi, et à partir d’aujourd’hui, la nouvelle édition GOTY de Far Cry 6 est disponible pour PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X | S, uniquement via Ubisoft Store pour PC, PlayStation Store et Microsoft Store pour consoles Xbox. Et que comprend cette édition GOTY ? Toutes les mises à jour gratuites, y compris un nouveau niveau de difficulté, un échange de munitions, des armureries personnelles et plus encore, ainsi que tout le contenu du Season Pass de Far Cry 6, y compris les trois DLC (extensions de méchants de la série) et Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition.

Parmi les packs de contenu supplémentaires, on trouve Vice, le pack Crocodile Hunter et le pack Jungle Expedition, en plus de la nouvelle extension déjà confirmée pour le jeu intitulée Aimless Between Worlds, dont la date de sortie est actuellement inconnue. Une fois sorti, il peut être téléchargé gratuitement via cette édition GOTY de Far Cry 6.

Et ceux qui ont le jeu de base de Far Cry 6 peuvent également passer à la version GOTY au prix de 59,99 euros.

Source | Ubisoft