Quake 1 reçoit un module de traçage de rayons

Truc sympa : après que Nvidia ait ajouté le ray tracing à Quake II, beaucoup se sont demandé pourquoi personne n’avait apporté cette fonctionnalité à son prédécesseur. Un moddeur prolifique a maintenant publié une conversion pour combler cette lacune, tout en demandant aux fans d’attendre un peu plus longtemps pour un autre projet très attendu.

Sultim « sultim_t » Tsyrendashiev est de retour, ajoutant le patch tracing en temps réel au classique Quake de 1996 d’id Software. La révélation initiale du mod était un ajout surprise à une bande-annonce annonçant un retard sur le projet de patch tracing Half-Life 1 en janvier.

Le nouveau mod Quake est disponible sur le GitHub de Tsyrendashiev et fonctionne avec la version originale de 1996 et le remaster de 2021. Tsyrendashiev a basé son projet sur vkQuake — une conversion Vulkan de QuakeSpasm.

Les utilisateurs installant l’édition Steam de Quake peuvent rapidement appliquer le mod en téléchargeant et en décompressant son archive, puis en exécutant l’exécutable vkQuake, qui devrait automatiquement détecter le dossier Steam.

Pour installer manuellement sur des éditions autres que Steam, copiez les fichiers PAK et le dossier musical du jeu dans un nouveau dossier appelé « id1 », situé dans le même répertoire que l’exécutable vkQuake. Assurez-vous de remplacer l’ancien fichier cfg par un nouveau. Les joueurs équipés de cartes graphiques RTX doivent installer DLSS 2.0 en téléchargeant le fichier dll et en décompressant le fichier zip RayTracedGL1-DLSS dans le même dossier que vkQuake.

Ce mod est la troisième mise à niveau du ray tracing pour un FPS classique que Tsyrendashiev a dévoilé cette année. En avril, il a publié une conversion pour le Doom original. Il en a également un disponible pour Serious Sam.

Tsyrendashiev a depuis mis à jour le mod Doom pour prendre en charge les GPU AMD. Ceux qui l’ont initialement transmis parce qu’ils ne possèdent pas de cartes RTX voudront peut-être l’essayer. Pour ceux qui n’ont pas du DLSS, exécuter le jeu à des résolutions rétro améliore les performances.

Un autre jeu classique à la première personne recevant le ray tracing cette année est Portal, gracieuseté de Nvidia et de son nouveau pipeline RTX Remix. La société espère que davantage de moddeurs utiliseront son nouvel ensemble d’outils pour ajouter le ray tracing et d’autres fonctionnalités aux titres DirectX 8 et DirectX 9 rendus vers l’avant. Remix s’est déjà avéré utile pour ajouter des textures améliorées et DLSS 3 (ou DLSS 2) à The Elder Scrolls III: Morrowind et au Mount & Blade original. La conversion du portail sera disponible gratuitement pour les propriétaires du jeu sur PC en novembre.