L’inventeur de l’iPod, Tony Fadell, déclare que l’exigence de l’UE pour l’iPhone USB-C est la «bonne chose» car il considère Apple comme un monopole

L’ancien vice-président d’Apple, Tony Fadell, est devenu connu comme « le père de l’iPod ». Bien qu’il n’ait plus aucun lien avec Apple, il partage souvent des opinions sur ce que l’entreprise a fait. Cette fois, Fadell a partagé ses réflexions sur l’exigence de l’Union européenne pour un iPhone avec un port USB-C. L’ingénieur estime que c’est la « bonne chose » à faire et qu’il voit désormais Apple en position de monopole.

Fadell pense qu’il est temps pour les iPhones USB-C

La la discussion a commencé avec un utilisateur de Twitter se demandant si l’iPod réussirait si Apple était obligé d’utiliser l’USB 1.0 au lieu de la technologie FireWire plus rapide à l’époque. Fadell a ensuite répondu en disant que le monde « a convergé vers l’USB-C » car les limites des normes plus anciennes « ont été atteintes », mais il est allé bien au-delà en défendant son point de vue.

L’ancien vice-président d’Apple dit qu’il ne craint pas que l’UE force Apple et d’autres fabricants de smartphones à adopter l’USB-C et qu' »ils forcent simplement Apple à faire ce qu’il faut ».

Dans un autre tweet, Fadell a déclaré que la réglementation n’a eu lieu que parce qu’Apple occupe une position de monopole. L’ingénieur estime qu’une certaine réglementation et normalisation en faveur des consommateurs est nécessaire, car les entreprises ne sont pas toujours intéressées à faire la « bonne chose pour le meilleur intérêt des sociétés ».

Il a également noté que forcer Apple à changer le connecteur de l’iPhone sur la base de l’argument environnemental est « beaucoup plus facile qu’un procès juridique monopolistique ». Fadell a ensuite déclaré qu’Apple n’aimait pas que des tiers lui dictent ce qu’il devait faire. « Cela vient du gars qui a créé le connecteur à 30 broches », a-t-il ajouté.

Fait intéressant, l’un de ses partisans a souligné qu’Apple est contre l’USB-C car l’entreprise gagne « beaucoup d’argent » avec le programme MFi (Made for iPhone/iPad) pour les accessoires certifiés. Fadell, qui était à l’origine de l’invention du programme, suggère qu’il est d’accord avec son disciple.

Quelle est la prochaine étape pour l’iPhone ?

En juin dernier, l’Union européenne est parvenue à un accord commun pour faire de l’USB-C le connecteur standard pour les appareils tels que les smartphones et les tablettes. Cette semaine, l’UE a adopté une législation finale exigeant qu’à partir de 2024, chaque appareil vendu en Europe et chargé par câble doive disposer d’un port USB-C.

La loi est basée sur l’argument selon lequel avoir des normes différentes est mauvais pour les clients et aussi pour la planète, car cela entraîne plus de déchets électroniques.

Mais l’Union européenne n’est pas la seule à obliger Apple à adopter l’USB-C dans l’iPhone. Le Sénat américain et le régulateur brésilien des télécommunications envisagent également de rendre l’USB-C obligatoire pour les smartphones.

Actuellement, tous les Mac et presque tous les iPad vendus par Apple utilisent déjà l’USB-C. Cependant, l’iPhone et les accessoires tels que les AirPod s’appuient toujours sur le connecteur Lightning propriétaire de l’entreprise. Lightning a été introduit en 2012 comme une meilleure alternative à la norme Micro USB. Cependant, Lightning est désormais obsolète et ne durera peut-être plus longtemps.

