Overwatch 2 et ses performances débridées avec une RTX 4090 : plus de 500 FPS en qualité Ultra

Overwatch 2, le nouvel opus de la populaire franchise de tireurs de héros de Blizzard, est déjà parmi nous entièrement gratuit malgré les problèmes que le titre connaît à son lancement. Même ainsi, les joueurs commencent déjà à voir ce que cette nouvelle version a à offrir et comment elle fonctionne sur les ordinateurs. C’est le cas de Nvidia, qui a pressé les capacités du titre avec sa nouvelle et toute puissante carte graphique RTX 4090, atteignant des pics de plus de 500 FPS en mode Ultra. Une vraie barbarie.

Overwatch 2 fonctionne à son meilleur avec le nouveau RTX 4090

Nous pouvons le voir dans la bande-annonce publiée par Nvidia et que vous pouvez voir au début de ce même article, offrant un spectacle visuel et performant dans différents jeux d’Overwatch 2. Tout cela grâce à la puissance brute du nouveau GPU de l’entreprise, qui a atteint jusqu’à 507 FPS avec une latence de 8 ms en qualité Ultra et une résolution de 1440p, en comptant, oui, avec la technologie Nvidia Reflex.

Le test révèle plusieurs données intéressantes, comme une comparaison directe avec le premier et aujourd’hui disparu Overwatch, qui a atteint un 400 FPS non négligeable avec les GPU Nvidia. Bien que remontant à Overwatch 2, Nvidia a également effectué des tests avec d’autres modèles de ses propres cartes graphiques, d’autres modèles de la famille RTX 40 à d’autres de la précédente gamme RTX 30.

Pour donner quelques exemples, Overwatch 2 a atteint 368 FPS avec un RTX 4080 de 16 Go, passant à 296 FPS avec le modèle 12 Go, avec des latences de 9 et 10 ms, respectivement. En revanche, avec une RTX 3080 ça descend à 249 FPS et une latence de 11 ms. Tous les tests avec les différentes cartes graphiques ont également eu un processeur Intel i9-12900K de dernière génération, toujours en qualité Ultra.

Source | Nvidia