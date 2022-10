Meta étudie le cerveau humain pour enseigner le « bon sens » à son intelligence artificielle

L’esprit scientifique de Meta veut créer une grande collection de modèles pour aider l’IA à développer la mémoire et le bon sens, mais il reste encore de nombreuses questions.

Yann LeCun est le vice-président de Meta et a toujours voulu répondre à une question : « Les machines peuvent-elles égaler l’homme ? ». Maintenant, LeCun, qui dirige la division AI, a publié un nouvel article montrant comment l’IA pourrait devenir autonome. Un moyen de se rapprocher de cette réponse très difficile qui a toujours été recherchée. En fait, nous investissons dans des modèles d’apprentissage automatique depuis 70 ans. Pour les rendre plus performants, plus indépendants, bref, plus humains.

La nouvelle recherche publiée par LeCun sur Open Review.net propose une architecture pour minimiser le nombre d’actions qu’un système doit entreprendre pour apprendre et effectuer une tâche assignée. Le point de départ est le cerveau humain : dans l’architecture de LeCun on essaie de répliquer son modèle pour générer une intelligence artificielle plus autonome. Le module le plus complexe à construire est ce que LaCun appelle « Modèle mondial ». Il ressemble beaucoup à une mémoire à long terme. Stocker, traiter, apprendre. C’est ainsi que l’IA s’oriente dans le monde.

TWITTER | La structure de l’intelligence artificielle proposée par LeCun

Qui a peur de l’intelligence artificielle ?

Pour l’instant il est impossible à une révolte d’humanoïdes rebelles de conquérir l’humanité, et c’est grâce à un seul détail très important. Les systèmes d’intelligence artificielle sont sans raison. Je suis incapable d’apprendre directement des observations du monde réel. Maintenant, selon l’article de LeCun, il y aurait un moyen de former des algorithmes d’apprentissage automatique.

Un exemple pratique. Un être humain, pour apprendre à conduire, a besoin d’une dizaine d’heures et n’a pas besoin d’avoir un accident pour apprendre qu’il doit l’éviter. « Une voiture devrait tomber d’une falaise plusieurs fois avant de réaliser que c’est une mauvaise idée », a expliqué LeCun, « et puis des milliers de fois avant de comprendre comment éviter de tomber de la falaise. »

Trivialement, les machines manquent de bon sens pour l’instant. « C’est un problème pratique car nous voulons des machines qui ont du bon sens. Nous voulons des voitures autonomes, nous voulons des robots domestiques, nous voulons des assistants virtuels intelligents « , a déclaré LeCun. Le bon sens peut être construit pour LeCun. Son objectif est de collecter une grande collection de modèles qui peuvent aider l’IA à reconnaître le probable, possible et impossible, puis agir en conséquence, en imaginant de nouvelles solutions à des problèmes inconnus.

Qui est Yann LeCun

Yann LeCun fait partie des plus grands experts mondiaux en intelligence artificielle, apprentissage automatique, réseaux de neurones convolutifs, vision par ordinateur et robotique. Esprit scientifique de Meta, il remporte en 2019 le prix Turing, l’équivalent du prix Nobel dans le domaine des technologies de l’information. L’avenir des machines autonomes ne peut être qu’entre ses mains. C’est une entreprise légendaire qu’il mène depuis des années. Les systèmes d’apprentissage sur lesquels reposent aujourd’hui de nombreuses applications d’IA modernes sont son œuvre. Il y a déjà ceux qui le reconnaissent comme le père de la prochaine génération d’intelligence artificielle.

De nombreuses expériences, heureuses ou non

En 2013, il a fondé le groupe Facebook AI Research (FAIR), la première incursion de Meta dans l’expérimentation de la recherche sur l’IA. Plus tôt cette année, le chatbot Meta BlenderBot3 a déclenché le débat sur l’éthique de l’IA et les données biaisées. Le robot le plus méchant de tous les temps, après même pas un jour d’interaction avec les utilisateurs sur Twitter, il est devenu un théoricien du complot raciste, antisémite et négationniste.