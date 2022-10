Le Brésil aborde le rachat d’Activision par Microsoft après avoir donné son feu vert à l’opération

Ce qui devait être le feuilleton de l’été s’étend à ce qui sera finalement toute l’année. Tout a commencé en mai dernier, lorsque Microsoft a annoncé son intention d’acquérir Activision Blizzard pour près de 70 milliards de dollars. Au fil des mois, la polémique a inondé tous les débats en raison des différentes instances de régulation qui doivent donner leur aval à l’opération pour qu’elle puisse se concrétiser.

Eh bien, aujourd’hui, nous nous réveillons avec la nouvelle que le CADE (Conseil administratif de défense économique) du Brésil, l’un des membres de ce qui est déjà devenu une sorte de jury, a approuvé l’acquisition et n’a pas hésité à être énergique en expliquant leur les raisons. L’organisme de réglementation ne voit aucun problème à ce que l’achat soit effectué.

Le Brésil vote en faveur de Microsoft

Selon les informations du document CADE, traduit sur ResetEra et partagé par le populaire analyste Benji-Sales sur Twitter, l’organisme en question explique que son travail n’est pas de « protéger la position ou les intérêts de Sony/PlayStation », et cela va au-delà ; ils ne considèrent même pas que si Microsoft décide de garder la franchise Call of Duty exclusive, c’est quelque chose qui affecte la compétitivité du marché.

PlayStation se bat pour vos intérêts

Nous en avons déjà parlé dans notre dernier podcast : PlayStation s’est fortement positionné face au rachat d’Activision par Microsoft. À tel point que nous avons récemment pu apprendre que Jim Ryan lui-même s’est envolé pour Bruxelles pour montrer son inquiétude envers l’Union européenne, ce qui réaffirme sa position, puisqu’il n’y a même pas un mois, la société japonaise a envisagé l’offre de ceux de Redmond concernant le maintien de la saga Call of Duty sur les consoles PlayStation pendant une durée limitée.

Source | VGC, Benji Ventes