Le cancer du sein touche aussi les hommes : l’histoire de Dave, qui a découvert une grosseur sous la douche

Entre 0,5 et 1 % des diagnostics de cancer du sein sont de sexe masculin. Dave, un ancien policier, a décidé de se joindre à une campagne de sensibilisation.

Le cancer du sein (cancer du sein) est normalement considéré comme une maladie féminine, mais en réalité, bien que dans une bien moindre mesure, il peut aussi toucher les hommes. Comme l’a précisé la Fondation AIRC pour la recherche sur le cancer, en fait, environ 0,5 à 1 % du nombre total de cas de ce néoplasme sont des hommes. Sur la base des données les plus récentes de l’Association française des registres du cancer (AIRTUM), 150 tumeurs de ce type sont diagnostiquées dans notre pays pour 100 000 femmes, tandis que chez les hommes, la statistique est de 1,7 cas pour 100 000 hommes. Il s’agit donc d’une tumeur très rare, mais pas impossible à développer, comme le démontre également l’histoire de Dave, un homme de Bristol (Royaume-Uni) dont la vie a été bouleversée en 2015, lorsque les médecins lui ont diagnostiqué un cancer du sein.

L’histoire de Dave souffrant d’un cancer du sein

Dave, policier à la retraite de 64 ans, était en vacances en Floride pour son anniversaire lorsqu’en prenant une douche il a remarqué quelque chose d’étrange sous son sein droit : la présence d’une grosseur. De retour dans la ville où il habite, il s’est immédiatement rendu chez son médecin généraliste, qui l’a orienté vers un spécialiste. Peu de temps après, il a reçu le diagnostic désagréable. « Je ne savais pas que les hommes étaient censés vérifier le cancer du sein, mais je sais que si votre corps change, vous ne devriez pas l’ignorer, alors je suis allé voir mon médecin dès que je suis rentré à la maison », a déclaré Dave à la BBC. « Bien qu’on m’ait dit que ce n’était probablement qu’un dépôt de graisse, j’ai fait une échographie et une biopsie. Une semaine plus tard, on m’a diagnostiqué un cancer du sein hormono-réceptif », a ajouté l’homme.

Après le diagnostic, il a subi une mastectomie et une ablation des ganglions lymphatiques, interventions accompagnées de chimiothérapie et de radiothérapie. Un chemin similaire à celui auquel sont obligées de nombreuses femmes touchées par cette pathologie. Aujourd’hui, 7 ans après la découverte de son cancer, Dave est en bonne santé et continue de prendre des médicaments pour réduire le risque de récidive. Pour sensibiliser les autres hommes aux risques du cancer du sein, il décide de participer à la campagne Tickled Pink dans laquelle il se montre torse nu, avec les conséquences des opérations qu’il a subies. « Il n’y a pas encore assez de sensibilisation au cancer du sein masculin », a commenté Dave.

Facteurs de risque du cancer du sein masculin

L’AIRC souligne que parmi les principaux facteurs de risque du cancer du sein chez l’homme, il y a la présence de mutations dans les gènes BRCA1 et BRCA2 (qui ont défrayé la chronique sous le nom de « gènes Jolie » en raison de l’histoire d’Angelina Jolie) ; conditions qui affectent la relation entre les hormones œstrogènes et androgènes, telles que les maladies génétiques telles que le syndrome de Klinefelter ou les troubles du système reproducteur masculin (orchite). L’utilisation d’hormones sexuelles peut également alimenter le risque de cancer, ainsi que l’exposition aux rayonnements ionisants, l’obésité et un mode de vie sédentaire. L’AIRC précise également l’importance de l’élément psychologique, compte tenu du fait que la société associe le cancer du sein aux femmes. Cela peut conduire à l’isolement et à une plus grande difficulté à faire face à la maladie. « Même une fois la tumeur vaincue, les répercussions physiques et mentales peuvent être pires que celles d’une femme qui a vécu la même expérience. Pour cette raison, il ne faut pas avoir peur de solliciter un soutien psychologique », conclut l’AIRC.