La mise à jour vers Windows 11 2022 Update atteint plus d’ordinateurs

Il y a quelques jours, Microsoft a publié la mise à jour Windows 11 2022, la première mise à jour des fonctionnalités de son dernier système d’exploitation. Parmi ses nouveautés figurent des améliorations dans la personnalisation du menu Démarrer, de nouvelles possibilités d’organisation avec les Snap Layouts et une nouvelle interface pour la fenêtre Démarrer de l’Explorateur de fichiers… En plus des améliorations qui viendront avec Moment 1.

Comme d’habitude, le déploiement de la mise à jour s’effectue de manière échelonnée. Les ordinateurs plus récents, avec des pilotes mis à jour, reçoivent la mise à jour le premier jour de sa sortie. Au fil des jours, ceux de Redmond commencent à ouvrir le ventilateur et à surveiller la télémétrie pour voir s’il est sûr de continuer à avancer.

Avec une télémétrie favorable, la mise à jour Windows 11 2022 poursuit son déploiement

Bien que certains problèmes soient apparus avec les pilotes Intel SST, avec les graphiques NVIDIA ou avec le transfert de fichiers, Microsoft et ses partenaires ont déjà identifié ces erreurs et bloqueront la mise à jour sur ces ordinateurs pour éviter un plus grand dommage. Pour les autres, ils ont déterminé qu’il était temps de leur permettre de se mettre à niveau.

Microsoft a publié la mise à jour Windows 11 2022 le mois dernier, et nous avons augmenté la disponibilité pour toute personne recherchant des mises à jour sur les appareils Windows éligibles. Depuis lors, plusieurs bugs ont été trouvés, notamment un problème qui ralentit les transferts de fichiers, un problème d’impression et un problème qui provoque des plantages et un faible FPS sur les PC de jeu. Si Microsoft soupçonne que votre ordinateur aura un problème, il bloquera l’installation de la mise à jour.

Par conséquent, sur les appareils Windows qui ne présentent pas ces types de problèmes et qui répondent aux exigences d’installation, il sera possible de mettre à jour vers la mise à jour Windows 11 2022. Pour ce faire, ouvrez simplement l’application Paramètres et accédez à la section Windows Update. Cliquer sur « Vérifier les mises à jour » devrait faire apparaître la mise à jour vers Windows 11 22H2.