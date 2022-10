The Witcher et Cyberpunk : Ont-ils annoncé trop de jeux à la fois ?

On sentait que CD Projekt Red allait révéler des nouvelles de ses jeux, mais peu s’attendaient à ce qu’il affiche une telle batterie d’annonces. Le studio polonais a réaffirmé son attachement à ses propriétés intellectuelles phares, mais a également ouvert la voie à la création d’une marque inédite. The Witcher et Cyberpunk vont se développer et chez Netcost, nous avons préparé une enquête pour vous demander s’il semble correct qu’ils aient annoncé autant de titres en même temps.

Quels projets avez-vous découverts ? La première chose à clarifier est que ce plan est à long terme, ce qui indique que tous ces jeux ne sortiront pas bientôt. En fait, la suite de Cyberpunk n’a pas encore commencé son développement :

Project Sirius (un projet The Witcher développé par Molasses Flood)

Nouvelle trilogie The Witcher (développée par CD Projekt RED)

Canis Majoris (un projet The Witcher développé par un tiers non divulgué)

Phantom Liberty (extension Cyberpunk 2077 développée par CD Projekt RED)

Orion (suite de Cyberpunk 2077 développée par CD Projekt RED)

Hadar (nouvelle IP par CD Projekt RED.

Un avenir ambitieux

La nouvelle trilogie de The Witcher, qui lancera une nouvelle saga dans le monde du sorceleur, devrait sortir sur le marché dans une période de 6 ans. Quant à Sirius, le projet est actuellement en pré-production, mais ils promettent qu’il offrira une histoire « inoubliable » aux fans et aux nouveaux joueurs. Canis Majoris serait un RPG en monde ouvert conçu par une société tierce dirigée par d’anciens vétérans de la saga.

L’ouverture d’un studio CD Projekt RED aux Etats-Unis va renforcer la production, qui a également à l’horizon le nouveau jeu Cyberpunk 2077, encore à développer. Le prochain produit, mis à part la version next-gen de The Witcher 3 : Wild Hunt (prévue pour cette année) est l’extension Phantom Liberty, prévue pour 2023.