La Junta de Andalucia et Microsoft s’unissent pour promouvoir la numérisation

Nous apportons des nouvelles intéressantes en Espagne. Souvent, nous n’accordons pas d’importance à certains communiqués de presse, mais dans ce cas, nous trouvons cela intéressant. La Junta de Andalucía et Microsoft ont signé un protocole de collaboration pour faire progresser l’innovation, le développement numérique et l’amélioration de l’employabilité dans la Communauté autonome andalouse.

L’accord a été signé ce matin par les deux parties établissant un cadre de coopération entre les deux entités. Dans le but de soutenir et de promouvoir les priorités de la stratégie numérique du gouvernement andalou.

La Junta de Andalucia donne la priorité à la numérisation et à l’emploi

Le ministre de la Présidence, de l’Intérieur, du Dialogue social et de la Simplification administrative de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz Cabello, s’est dit satisfait de cet accord et a assuré que La « révolution numérique promue par le gouvernement andalou est une réalité et un chemin sûr vers une Andalousie plus accessible, compétitive et attractive. Nous parlons d’un secteur qui pourrait devenir le troisième moteur économique de l’Andalousie, pour tout ce qu’il mobilise”.

Le conseiller a ajouté que cet accord avec Microsoft est « Ambitieux, il a une durée de validité de deux ans et couvre tous les ministères du Conseil et ses entités instrumentales. L’accord nous ouvre une opportunité unique dont nous allons tirer le meilleur parti. Nous servir pour être les protagonistes et les référents de l’avenir technologique et innovant qui s’annonce ».

Les mots d’Alberto Granados, président de Microsoft Espagne

Il a noté que «La numérisation -et la promotion des talents pour la réaliser- sont décisives dans le cycle de reprise de l’économie espagnole. Nous sommes heureux de collaborer avec des entités telles que la Junta de Andalucía. Faire preuve d’un engagement clair pour améliorer la compétitivité de l’économie, grâce à l’innovation. Ensemble, nous explorerons de nouvelles façons de positionner l’Andalousie comme une référence en matière de numérisation durable. En supposant une impulsion pour la croissance des entreprises et des organismes publics, la promotion des talents numériques et de l’emploi, ainsi que le développement de meilleurs services pour les citoyens andalous ».

Microsoft et le Conseil étudieront la mise en œuvre d’initiatives et de projets communs. Où l’application de technologies telles que l’intelligence artificielle (IA) ou le cloud contribue à promouvoir la modernisation. Améliorer la compétitivité de l’administration et de l’économie andalouses. Il s’agit d’un engagement clair du gouvernement andalou envers la transformation numérique durable des entités publiques et privées de la région, avec un accent particulier sur les PME. Le but ultime est d’améliorer le bien-être de ses habitants et de ses visiteurs, en favorisant l’amélioration des services aux citoyens fournis par l’administration publique.

Le talent numérique pour améliorer l’économie et l’emploi

L’accord envisage également le développement de l’entrepreneuriat et de la formation basés sur la technologie. Promouvoir les talents numériques pour assurer la croissance économique et la création d’emplois en Andalousie.

L’économie actuelle est de plus en plus numérique et nécessite des compétences spécifiques pour pouvoir profiter de tous les avantages de cette digitalisation. Améliorant ainsi la compétitivité des entreprises et induisant la croissance. Toute entreprise qui veut prospérer et offrir des services différentiels devra adopter des technologies innovantes. Comme l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, la science des données ou l’informatique quantique. Pour cette raison, travailler à l’amélioration de la formation numérique des citoyens est l’un des objectifs de la Junta de Andalucía.

Former toute la population

Microsoft mettra à votre disposition des plans de formation technologique destinés à la population andalouse. Ainsi que la mise en place d’initiatives professionnelles de recyclage dans le domaine des affaires. De même, les professionnels de l’administration publique andalouse seront formés et certifiés aux solutions Microsoft AI et cloud.

Ainsi, grâce à l’accord avec Microsoft, le Board offrira l’alternative de découvrir et d’approfondir toutes les possibilités et applications que l’Intelligence Artificielle a dans le secteur public. Grâce à Microsoft AI Business School, quelque chose qui formera des fonctionnaires afin d’optimiser l’attention des citoyens.

L’accord signé aujourd’hui réaffirme l’engagement de l’exécutif andalou envers la formation des étudiants. Ainsi que la transformation numérique des centres éducatifs en Andalousie. Ceux-ci peuvent intégrer les outils gratuits de la plateforme Microsoft 365 for Education. Où un environnement éducatif de collaboration et de communication sécuritaire est facilité. Il respecte également les règles de confidentialité et de protection des données.

De même, Microsoft offrira une formation et un support aux enseignants des écoles, des universités et d’autres entités éducatives. Afin qu’ils puissent profiter de tous les avantages et bénéfices que la technologie apporte dans l’application de leurs méthodologies éducatives.