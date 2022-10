El Muerto, le nouveau Sony et Marvel avec Bad Bunny, confirme un célèbre réalisateur mexicain

El Muerto, l’un des prochains films de l’univers dit Spider-Man de Sony aux côtés de Marvel avec le célèbre chanteur, producteur et acteur Bad Bunny, a déjà un réalisateur. C’est ainsi que le média Variety le reprend, confirmant que le cinéaste mexicain Jonás Cuarón -réalisateur et scénariste de Desert et fils du cinéaste oscarisé Alfonso Cuarón- sera en charge de la réalisation de ce nouveau spin-off du Sony Pictures Spiderverse .

The Dead of Sony et Marvel confirme Jonás Cuarón

Ainsi, le cinéaste et écrivain de 41 ans Jonás Cuarón sera en charge de la réalisation de la nouvelle bande Sony et Marvel Spiderverse avec Bad Bunny comme vedette principale. Le réalisateur mexicain a déjà réalisé plusieurs films et courts métrages, avec Désert de 2015 étant l’un de ses plus célèbres ; De plus, Cuarón a co-écrit le succès Gravity avec son père en 2013. Le tout sous le scénario de Gareth Dunnet Alcocer, qui est déjà en cours d’écriture.

Rappelons qu’El Muerto est un personnage très mineur de la bande dessinée Spider-Man qui est apparu pour la première fois en 2006 dans la collection Friendly Neighborhood Spider-Man #6 aux mains de Peter David et Roger Cruz. Son vrai nom est Juan Carlos Estrada Sánchez et il est une célébrité dans le monde de la lutte dans la fiction Marvel. Grâce à sa grande force, il parvient presque à découvrir l’identité de Spider-Man au combat, même s’ils allaient bientôt unir leurs forces pour vaincre un ennemi commun : Dorado.

Les principaux pouvoirs d’El Muerto sont la force surhumaine, la régénération et une grande endurance; Nous verrons comment ils axent le personnage sur le skin de Bad Bunny, dont la constitution physique diffère beaucoup de celle du personnage dans les comics. The Dead Man rejoint le reste des prochaines sorties de Sony et Marvel Spiderverse telles que Madame Web, Kraven the Hunter ou Venom 3. Sa première est prévue pour le 12 janvier 2024.

Source | Variety