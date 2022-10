Xbox tente de dissiper les doutes sur l’achat d’Activision Blizzard avec un site internet : "Plus de jeux pour tout le monde"

Des informations récentes suggèrent que Jim Ryan, président de PlayStation, s’est rendu à Bruxelles pour exprimer son rejet du projet de Microsoft d’acquérir Activision Blizzard. Ils craignent qu’une saga du calibre de Call of Duty ne devienne une exclusivité Microsoft, malgré le fait que les Américains aient tenté par tous les moyens de calmer les eaux. Dans une manœuvre qu’il faut interpréter dans ce sens, la firme de Redmond a ouvert un site internet dans lequel elle exprime sa vision : ils promettent « plus de jeux pour tout le monde ».

A quoi et à qui profite le rachat d’Activision Blizzard selon Microsoft ?

Le web récolte les bénéfices d’Activision Blizzard se retrouvant sous l’égide de Microsoft, toujours en accord avec Microsoft lui-même. Comme ils l’expliquent, cela affectera l’apparence des jeux pour plus d’appareils, y compris « Xbox, PlayStation et mobile ». Ils soulignent que les joueurs auront plus d’options pour choisir s’ils veulent acheter les titres ou en profiter via un service, soit sur leur console, leur PC ou via le cloud. De plus, ils soulignent l’importance du marché mobile, c’est pourquoi ils souhaitent proposer des « alternatives » aux stores numériques qui dominent le marché.

Ils promettent une plus grande flexibilité dans les modes de paiement et de meilleures conditions dans leurs stores. En revanche, ils indiquent qu’il y aura plus de concurrence sur le marché du mobile, mais aussi dans le domaine des consoles : « Une plus grande concurrence dans les jeux traditionnels, où Sony et Nintendo continueront à être dominants. » Enfin, ils disent également avoir l’intention d’établir « une culture de travail positive », ainsi que d’augmenter l’investissement dans les études au niveau local et dans le monde entier.

Le site Internet sauve certaines déclarations de Phil Spencer, responsable de la division, dans lesquelles il affirme qu’avoir des options profite à la fois aux joueurs et aux développeurs : « Les studios peuvent bénéficier d’une plus grande diversité dans la distribution et les modèles d’affaires pour vos titres. Les options ouvrent des opportunités d’innovation et permettent à l’industrie de se développer.

L’approbation du rachat d’Activision Blizzard attend toujours que les différents organismes donnent le feu vert à l’opération.

Source | microsoft